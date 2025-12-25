МИД прокомментировал возможный отказ Японии от безъядерного статуса

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Возможный отказ Японии от безъядерного статуса будет нарушением ее обязательств, пересмотр безъядерных принципов осложнит ситуацию в Северо-Восточной Азии, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Агентство Киодо 18 декабря передало, что один высокопоставленный чиновник из администрации премьера Японии Санаэ Такаити, курирующий вопросы национальной безопасности, заявил о необходимости для государства обладать ядерным оружием. По данным агентства, общение с чиновником было неофициальным и проходило на условиях не публиковать информацию. Тем не менее агентство сочло нужным обнародовать слова госслужащего.
"Отказ Японии от своего безъядерного статуса будет являться прямым нарушением ее обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия, к которому она присоединилась в качестве неядерной державы, при этом сама постановка вопроса о пересмотре трех неядерных принципов, которых Токио придерживается на протяжении полувека, серьезно усложнит ситуацию в Северо-Восточной Азии и неизбежно вызовет контрмеры со стороны стран, которым такая линия угрожает", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Правительство Японии традиционно придерживается принципов "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие". Как следствие, США не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты.