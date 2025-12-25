Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал возможный отказ Японии от безъядерного статуса
16:36 25.12.2025 (обновлено: 16:50 25.12.2025)
МИД прокомментировал возможный отказ Японии от безъядерного статуса
МИД прокомментировал возможный отказ Японии от безъядерного статуса - РИА Новости, 25.12.2025
МИД прокомментировал возможный отказ Японии от безъядерного статуса
Возможный отказ Японии от безъядерного статуса будет нарушением ее обязательств, пересмотр безъядерных принципов осложнит ситуацию в Северо-Восточной Азии,... РИА Новости, 25.12.2025
япония, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Япония, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД прокомментировал возможный отказ Японии от безъядерного статуса

Захарова: отказ Японии от безъядерного статуса станет нарушением ее обязательств

© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Возможный отказ Японии от безъядерного статуса будет нарушением ее обязательств, пересмотр безъядерных принципов осложнит ситуацию в Северо-Восточной Азии, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Агентство Киодо 18 декабря передало, что один высокопоставленный чиновник из администрации премьера Японии Санаэ Такаити, курирующий вопросы национальной безопасности, заявил о необходимости для государства обладать ядерным оружием. По данным агентства, общение с чиновником было неофициальным и проходило на условиях не публиковать информацию. Тем не менее агентство сочло нужным обнародовать слова госслужащего.
"Отказ Японии от своего безъядерного статуса будет являться прямым нарушением ее обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия, к которому она присоединилась в качестве неядерной державы, при этом сама постановка вопроса о пересмотре трех неядерных принципов, которых Токио придерживается на протяжении полувека, серьезно усложнит ситуацию в Северо-Восточной Азии и неизбежно вызовет контрмеры со стороны стран, которым такая линия угрожает", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Правительство Японии традиционно придерживается принципов "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие". Как следствие, США не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Японии раскритиковали чиновника за призывы к получению ядерного оружия
Вчера, 11:16
 
ЯпонияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
