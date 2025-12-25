МИД прокомментировал возможный отказ Японии от безъядерного статуса

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Возможный отказ Японии от безъядерного статуса будет нарушением ее обязательств, пересмотр безъядерных принципов осложнит ситуацию в Северо-Восточной Азии, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.