Опрос показал, как россияне относятся к господдержке игровой индустрии
25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Большинство россиян (более 60%) считает, что государство должно поддерживать разработку видеоигр, как часть креативной индустрии и инструмент "мягкой силы", следует из данных опроса ОП РФ "Игры Made in Russia: перспективы, проблемы, предпочтения".
Общественная дискуссия о проблематике и развитии в России
игровой компьютерной индустрии прошла в четверг в Москве
в Общественной палате РФ (ОП РФ).
"66,7% (опрошенных - ред.) считают, что государство должно активно поддерживать разработку видеоигр, как часть креативной индустрии и инструмент "мягкой силы", 25,4% считают, что это не задача государства", - следует из презентации с данными опроса, представленной в ходе дискуссии.
Из презентации также следует, что для 61% опрошенных важна этическая репутация разработчика и наличие/отсутствие микротранзакций (цифровые покупки за реальные деньги, позволяющие приобрести игровую валюту, ресурсы, усиления). Среди главных проблем для развития российской игровой индустрии опрошенные выделили нехватку квалифицированных кадров (28,6%), недостаток инвестиций и финансирования (24,5%), сложности с выходом на международный рынок (18,8%), зависимость от зарубежных технологий (18,3%).
Опрос проводится комиссией ОП РФ по добровольчеству и молодежной политике с 18 декабря по 17 января 2025 года, на момент 24 декабря 2025 года опрос прошли 491 респондент в возрасте от 8 до 73 лет.