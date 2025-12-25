Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг предложил отсрочить оплату утильсбора для части производителей - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 25.12.2025 (обновлено: 19:15 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/oplata-2064704886.html
Минпромторг предложил отсрочить оплату утильсбора для части производителей
Минпромторг предложил отсрочить оплату утильсбора для части производителей - РИА Новости, 25.12.2025
Минпромторг предложил отсрочить оплату утильсбора для части производителей
Минпромторг России предложил перенести срок уплаты утильсбора для крупнейших автопроизводителей страны, платежи за четвертый квартал 2025 года и первые три... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T18:41:00+03:00
2025-12-25T19:15:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014108601_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_93261576d69640d5f53cb6e39f4c65d6.jpg
https://ria.ru/20251225/avto-2064696060.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063305443.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014108601_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_5ee16c3107e441289daa1b1679cd6194.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг предложил отсрочить оплату утильсбора для части производителей

Минпромторг предложил отсрочить оплату утильсбора для крупнейших производителей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрототип электромобиля Lada e-Aura на специализированной выставке "Российская неделя общественного транспорта и городской мобильности" в Экспоцентре
Прототип электромобиля Lada e-Aura на специализированной выставке Российская неделя общественного транспорта и городской мобильности в Экспоцентре - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Прототип электромобиля Lada e-Aura на специализированной выставке "Российская неделя общественного транспорта и городской мобильности" в Экспоцентре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минпромторг России предложил перенести срок уплаты утильсбора для крупнейших автопроизводителей страны, платежи за четвертый квартал 2025 года и первые три квартала 2026 года предлагается перенести на декабрь 2026 года, сообщило министерство.
"Минпромторгом России подготовлен проект постановления, который предполагает отсрочку оплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автотехники и прицепов", - говорится в сообщении.
Изношенные шины - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Экологический сбор для канцерогенно опасных шин повысят
Вчера, 18:15
"Предлагается перенести сроки оплаты за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года на декабрь 2026 года", - добавили в ведомстве.
В министерстве напомнили, что данный механизм поддержки действует с 2016 года и способствует обеспечению стабильности финансовой деятельности предприятий.
"В текущих условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживания кредитных портфелей предприятий такая мера позволит высвободить оборотные средства для реализации инвестпрограмм, опережающих закупок комплектующих, своевременной выплаты заработной платы сотрудникам, тем самым обеспечивая стабильную работу конвейеров", - пояснили в Минпромторге.
Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин нашел лучшее решение для девушки, задавшей вопрос про утильсбор
19 декабря, 15:31
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала