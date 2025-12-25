https://ria.ru/20251225/oplata-2064704886.html
Минпромторг предложил отсрочить оплату утильсбора для части производителей
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минпромторг России предложил перенести срок уплаты утильсбора для крупнейших автопроизводителей страны, платежи за четвертый квартал 2025 года и первые три квартала 2026 года предлагается перенести на декабрь 2026 года, сообщило министерство.
"Минпромторгом России
подготовлен проект постановления, который предполагает отсрочку оплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автотехники и прицепов", - говорится в сообщении.
"Предлагается перенести сроки оплаты за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года на декабрь 2026 года", - добавили в ведомстве.
В министерстве напомнили, что данный механизм поддержки действует с 2016 года и способствует обеспечению стабильности финансовой деятельности предприятий.
"В текущих условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживания кредитных портфелей предприятий такая мера позволит высвободить оборотные средства для реализации инвестпрограмм, опережающих закупок комплектующих, своевременной выплаты заработной платы сотрудникам, тем самым обеспечивая стабильную работу конвейеров", - пояснили в Минпромторге.
Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.