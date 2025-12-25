Рейтинг@Mail.ru
Командир спецназа "Ахмата" рассказал о тактике операторов БПЛА - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 25.12.2025 (обновлено: 09:21 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/operatory-2064509267.html
Командир спецназа "Ахмата" рассказал о тактике операторов БПЛА
Командир спецназа "Ахмата" рассказал о тактике операторов БПЛА - РИА Новости, 25.12.2025
Командир спецназа "Ахмата" рассказал о тактике операторов БПЛА
Операторы БПЛА спецназа "Ахмат", работающие на харьковском направлении в составе группировки "Север", выбрали тактику атак дронами техники ВСУ до полного ее... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T09:20:00+03:00
2025-12-25T09:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052502728_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ee81e3575e5debb52dd80d2948f181a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052502728_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_41533aa94ee21fef1a5c791880cb5b60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Командир спецназа "Ахмата" рассказал о тактике операторов БПЛА

Операторы БПЛА "Ахмата" бьют по технике ВСУ до полного уничтожения

© РИА Новости / Мария МарикянОператор БПЛА за работой
Оператор БПЛА за работой - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Оператор БПЛА за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 дек - РИА Новости. Операторы БПЛА спецназа "Ахмат", работающие на харьковском направлении в составе группировки "Север", выбрали тактику атак дронами техники ВСУ до полного ее уничтожения, рассказал РИА Новости командир одного из батальонов спецназа с позывным "Ваха".
"Если есть цель, то 100% пока не поражаем, то ребята сидят там до последнего работают. Пока полностью цель не уничтожат", - рассказал командир.
Он уточнил, что так вместе со смежными союзными подразделениями были обнаружены и в последующем уничтожены сразу восемь единиц бронетехники, собранные ВСУ на одном из участков в Харьковской области, а также две самоходные артустановки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала