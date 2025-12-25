https://ria.ru/20251225/operatory-2064509267.html
Командир спецназа "Ахмата" рассказал о тактике операторов БПЛА
Командир спецназа "Ахмата" рассказал о тактике операторов БПЛА - РИА Новости, 25.12.2025
Командир спецназа "Ахмата" рассказал о тактике операторов БПЛА
Операторы БПЛА спецназа "Ахмат", работающие на харьковском направлении в составе группировки "Север", выбрали тактику атак дронами техники ВСУ до полного ее... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T09:20:00+03:00
2025-12-25T09:20:00+03:00
2025-12-25T09:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052502728_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ee81e3575e5debb52dd80d2948f181a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052502728_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_41533aa94ee21fef1a5c791880cb5b60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Командир спецназа "Ахмата" рассказал о тактике операторов БПЛА
Операторы БПЛА "Ахмата" бьют по технике ВСУ до полного уничтожения