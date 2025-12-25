https://ria.ru/20251225/operatory-2064504891.html
Командир взвода БПЛА рассказал о воздушных боях над Купянском
Командир взвода БПЛА рассказал о воздушных боях над Купянском - РИА Новости, 25.12.2025
Командир взвода БПЛА рассказал о воздушных боях над Купянском
Российские операторы БПЛА сбивают дроны противника, которые пытаются пролететь над Купянском, в воздушных боях, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА... РИА Новости, 25.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
Командир взвода БПЛА рассказал о воздушных боях над Купянском
Операторы БПЛА сбивают дроны ВСУ в воздушных боях над Купянском
БЕЛГОРОД, 25 дек — РИА Новости. Российские операторы БПЛА сбивают дроны противника, которые пытаются пролететь над Купянском, в воздушных боях, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА гвардейского Ленинградского мотострелкового полка в составе группировки войск "Запад" с позывным "Пол".
"Там, где воздушные бои, проволока с сеткой на конце, она крепится магнитом. После того, как сетка попадает в лопасти дрона противника, (сетка - ред.) заматывается, путается винт, и он (дрон - ред.) падает. То есть, это на данный момент самый эффективный способ борьбы с дронами противника", — сказал "Пол".
По словам военнослужащего, таким образом были сбиты дроны Autel Robotics EVO Max 4 Т либо N, которые противник использует на этом участке фронта. Кадры воздушных дуэлей есть в распоряжении РИА Новости.