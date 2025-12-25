Рейтинг@Mail.ru
Командир взвода БПЛА рассказал о воздушных боях над Купянском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 25.12.2025
Командир взвода БПЛА рассказал о воздушных боях над Купянском
Командир взвода БПЛА рассказал о воздушных боях над Купянском - РИА Новости, 25.12.2025
Командир взвода БПЛА рассказал о воздушных боях над Купянском
Российские операторы БПЛА сбивают дроны противника, которые пытаются пролететь над Купянском, в воздушных боях, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T08:35:00+03:00
2025-12-25T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Командир взвода БПЛА рассказал о воздушных боях над Купянском

Операторы БПЛА сбивают дроны ВСУ в воздушных боях над Купянском

Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 25 дек — РИА Новости. Российские операторы БПЛА сбивают дроны противника, которые пытаются пролететь над Купянском, в воздушных боях, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА гвардейского Ленинградского мотострелкового полка в составе группировки войск "Запад" с позывным "Пол".
"Там, где воздушные бои, проволока с сеткой на конце, она крепится магнитом. После того, как сетка попадает в лопасти дрона противника, (сетка - ред.) заматывается, путается винт, и он (дрон - ред.) падает. То есть, это на данный момент самый эффективный способ борьбы с дронами противника", — сказал "Пол".
По словам военнослужащего, таким образом были сбиты дроны Autel Robotics EVO Max 4 Т либо N, которые противник использует на этом участке фронта. Кадры воздушных дуэлей есть в распоряжении РИА Новости.
Украинские военнослужащие переносят носилки - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
ВСУ с большими потерями отводят силы двух бригад в Сумской области
Специальная военная операция на Украине
Вооруженные силы РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
