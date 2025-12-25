https://ria.ru/20251225/opasnost-2064565991.html
В Краснодарском крае объявили авиационную опасность
В Краснодарском крае объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Краснодарском крае, население предупредили об угрозе падения взрывных устройств, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 25.12.2025
На территории Краснодарского края объявили авиационную опасность