Две трети населения Сирии нуждаются в гуманитарной помощи, заявили в ООН

В начале октября сирийские власти обвинили курдские СДС в атаке на блокпосты армии на въезде в квартал Шейх-Максуд в городе Алеппо с применением минометов при обстреле жилых районов города, прилегающих к нему. В результате этого, по последним данным, были убиты один военнослужащий и один гражданский, еще 27 человек получили ранения. Командование СДС в свою очередь опровергло обвинения в свой адрес отметив, что их сил в городе Алеппо нет с момента их вывода в соответствии с соглашением от 1 апреля.