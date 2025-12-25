Рейтинг@Mail.ru
Две трети населения Сирии нуждаются в гуманитарной помощи, заявили в ООН - РИА Новости, 25.12.2025
17:29 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/oon-2064680802.html
Две трети населения Сирии нуждаются в гуманитарной помощи, заявили в ООН
Две трети сирийских жителей - более 16 миллионов человек - нуждаются в гуманитарной помощи, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:29:00+03:00
2025-12-25T17:29:00+03:00
В мире, Сирия, Алеппо, Дамаск (город), ООН, Сирийские демократические силы
Две трети населения Сирии нуждаются в гуманитарной помощи, заявили в ООН

ООН: более 16 миллионов жителей Сирии нуждаются в гуманитарной помощи

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб
Мирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Мирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 дек - РИА Новости. Две трети сирийских жителей - более 16 миллионов человек - нуждаются в гуманитарной помощи, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
"Гуманитарные потребности в Сирии остаются крайне высокими: 16,5 миллионов человек — или почти две трети населения — по-прежнему нуждаются в помощи", - говорится в сообщении УКГВ.
Сотрудники Сил внутренней безопасности Сирии - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
СМИ: в Сирии задержали одного из высокопоставленных лидеров ИГ*
Вчера, 02:05
Что касается образования, 2,5 миллиона детей по-прежнему не посещают школу, а 40% школ не работают, сообщили в управлении. Отмечается, что высокая степень заражения территории Сирии взрывчатыми веществами также остается серьезной угрозой для населения.
"Только в ноябре погибло 21 человек и более 60 получили ранения, половина из них — дети", - указали в ООН.
УКГВ продолжает мониторинг ситуации после прекращения огня в городе Алеппо, где недавние боевые действия в этом районе привели к обстрелам нескольких кварталов, что вызвало новые случаи перемещения населения, отмечается в заявлении.
В понедельник вечером сирийские власти заявили, что курдские формирования "Сирийских демократических сил" (СДС) открыли огонь по блокпостам сил внутренней безопасности в районе курдских кварталов Шейх-Максуд и Ашрафия. После этого, по утверждению Дамаска, был открыт огонь из минометов и пулеметов по жилым домам в соседних районах. По последним данным министерства здравоохранения Сирии, погибли четыре человека и 14 получили ранения. Ближе к ночи между курдским командованием и сирийскими военными была достигнута договоренность о прекращении огня.
В начале октября сирийские власти обвинили курдские СДС в атаке на блокпосты армии на въезде в квартал Шейх-Максуд в городе Алеппо с применением минометов при обстреле жилых районов города, прилегающих к нему. В результате этого, по последним данным, были убиты один военнослужащий и один гражданский, еще 27 человек получили ранения. Командование СДС в свою очередь опровергло обвинения в свой адрес отметив, что их сил в городе Алеппо нет с момента их вывода в соответствии с соглашением от 1 апреля.
Здание посольства Сирийской арабской республики в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Эксперт оценил возможности России помочь Сирии в гуманитарных вопросах
20 октября, 15:07
 
