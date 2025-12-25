В Омске пенсионер получил срок за убийство пьющей племянницы

ОМСК, 25 дек - РИА Новости. Житель Омской области, задушивший злоупотреблявшую спиртным племянницу, а затем признавшийся в этом ее сестре, приговорен к 6 годам колонии за убийство, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ.

Как сообщала прокуратура, 27 августа в Саргатском районе Омской области 72-летний мужчина задушил 41-летнюю племянницу, проживавшую в его доме. Он конфликтовал с ней из-за ее "аморального образа жизни" и пьянства, а после убийства позвонил родной сестре погибшей и рассказал обо всем, писало ведомство.

"Приговором Саргатского районного суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", – сообщили в пресс-службе СУСК.