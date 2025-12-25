Рейтинг@Mail.ru
В Омске пенсионер получил срок за убийство пьющей племянницы
15:09 25.12.2025
В Омске пенсионер получил срок за убийство пьющей племянницы
В Омске пенсионер получил срок за убийство пьющей племянницы
2025-12-25T15:09:00+03:00
2025-12-25T15:09:00+03:00
происшествия
омская область
омск
россия
омская область
омск
россия
происшествия, омская область, омск, россия
Происшествия, Омская область, Омск, Россия
В Омске пенсионер получил срок за убийство пьющей племянницы

Пожилой омич получил 6 лет за убийство пьющей племянницы

© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
ОМСК, 25 дек - РИА Новости. Житель Омской области, задушивший злоупотреблявшую спиртным племянницу, а затем признавшийся в этом ее сестре, приговорен к 6 годам колонии за убийство, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ.
Как сообщала прокуратура, 27 августа в Саргатском районе Омской области 72-летний мужчина задушил 41-летнюю племянницу, проживавшую в его доме. Он конфликтовал с ней из-за ее "аморального образа жизни" и пьянства, а после убийства позвонил родной сестре погибшей и рассказал обо всем, писало ведомство.
"Приговором Саргатского районного суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", – сообщили в пресс-службе СУСК.
Его признали виновным по статье "убийство".
ПроисшествияОмская областьОмскРоссия
 
 
