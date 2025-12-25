Российские школьники за год завоевали 115 медалей на олимпиадах

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. За 2025 год российские школьники завоевали на 20 международных олимпиадах 115 медалей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Ребята показали высокие результаты в дисциплинах, значимых для достижения технологического лидерства", — приводит слова вице-премьера его аппарат.

Школьники выступали как на основных, так и на промежуточных предметных олимпиадах и превзошли прошлогодний результат по количеству медалей.

"Убедительные успехи наших школьников в этом году — рост числа медалей и расширение географии участия в интеллектуальных турнирах — наглядно говорят о повышении качества российского образования по разным предметным областям и результате системной работы по выявлению и поддержке талантливых ребят", — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов

Он добавил, что за олимпиадными победами стоят не только старания самих школьников, но и труд педагогов и тренеров, поддержка родителей и близких.