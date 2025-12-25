Рейтинг@Mail.ru
Российские школьники за год завоевали 115 медалей на олимпиадах
25.12.2025
08:08 25.12.2025 (обновлено: 10:25 25.12.2025)
Российские школьники за год завоевали 115 медалей на олимпиадах
Российские школьники за год завоевали 115 медалей на олимпиадах - РИА Новости, 25.12.2025
Российские школьники за год завоевали 115 медалей на олимпиадах
За 2025 год российские школьники завоевали на 20 международных олимпиадах 115 медалей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.12.2025
хорошие новости
россия
дмитрий чернышенко
сергей кравцов
2025
Российские школьники за год завоевали 115 медалей на олимпиадах

Российские школьники за год завоевали 115 медалей на 20 олимпиадах

Российские школьники, завоевавшие шесть золотых медалей Открытой международной астрономической олимпиады
Российские школьники, завоевавшие шесть золотых медалей Открытой международной астрономической олимпиады - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Правительство России/Telegram
Российские школьники, завоевавшие шесть золотых медалей Открытой международной астрономической олимпиады. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. За 2025 год российские школьники завоевали на 20 международных олимпиадах 115 медалей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Ребята показали высокие результаты в дисциплинах, значимых для достижения технологического лидерства", — приводит слова вице-премьера его аппарат.
Школьники выступали как на основных, так и на промежуточных предметных олимпиадах и превзошли прошлогодний результат по количеству медалей.
"Убедительные успехи наших школьников в этом году — рост числа медалей и расширение географии участия в интеллектуальных турнирах — наглядно говорят о повышении качества российского образования по разным предметным областям и результате системной работы по выявлению и поддержке талантливых ребят", — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Он добавил, что за олимпиадными победами стоят не только старания самих школьников, но и труд педагогов и тренеров, поддержка родителей и близких.
В 2025 году российские команды приняли участие во всех восьми основных состязаниях по общеобразовательным предметам и завоевали в общей сложности 44 медали. А на 12 промежуточных, или тренировочных, олимпиадах они получили 71 медаль.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала