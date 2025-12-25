https://ria.ru/20251225/olimpiada-2064502668.html
Российские школьники за год завоевали 115 медалей на олимпиадах
Российские школьники за год завоевали 115 медалей на олимпиадах - РИА Новости, 25.12.2025
Российские школьники за год завоевали 115 медалей на олимпиадах
За 2025 год российские школьники завоевали на 20 международных олимпиадах 115 медалей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Российские школьники за год завоевали 115 медалей на олимпиадах
Российские школьники за год завоевали 115 медалей на 20 олимпиадах
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. За 2025 год российские школьники завоевали на 20 международных олимпиадах 115 медалей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Ребята показали высокие результаты в дисциплинах, значимых для достижения технологического лидерства", — приводит слова вице-премьера его аппарат.
Школьники выступали как на основных, так и на промежуточных предметных олимпиадах и превзошли прошлогодний результат по количеству медалей.
"Убедительные успехи наших школьников в этом году — рост числа медалей и расширение географии участия в интеллектуальных турнирах — наглядно говорят о повышении качества российского образования по разным предметным областям и результате системной работы по выявлению и поддержке талантливых ребят", — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов
.
Он добавил, что за олимпиадными победами стоят не только старания самих школьников, но и труд педагогов и тренеров, поддержка родителей и близких.
В 2025 году российские команды приняли участие во всех восьми основных состязаниях по общеобразовательным предметам и завоевали в общей сложности 44 медали. А на 12 промежуточных, или тренировочных, олимпиадах они получили 71 медаль.