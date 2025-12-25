Удальцову грозит до семи лет колонии за оправдание терроризма

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Обвинение попросило 2-й Западный окружной военный суд приговорить к 7 годам колонии лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости участник процесса.

"Обвинение в прениях сторон попросило суд приговорить Удальцова к 7 годам с отбыванием в колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства.

Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении.

Политик же рассказал журналистам в суде, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает.

Суд в Екатеринбурге в середине декабря приговорил участников кружка к срокам от 16 до 22 лет. В зависимости от роли и степени участия они были признаны виновными по ряду статей, в том числе: "приготовление к насильственному захвату власти", "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "приготовление к хищению боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", "незаконное хранение взрывных устройств", "организация террористического сообщества и участие в нем" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

Удальцов – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России

Последний раз перед уголовным делом Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. Арестовали его 12 января 2024 года. Вскоре Росфинмониторинг внес Удальцова в перечень террористов и экстремистов.