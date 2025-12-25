Рейтинг@Mail.ru
Удальцову грозит до семи лет колонии за оправдание терроризма - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 25.12.2025 (обновлено: 21:37 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/obvinenie-2064648341.html
Удальцову грозит до семи лет колонии за оправдание терроризма
Удальцову грозит до семи лет колонии за оправдание терроризма - РИА Новости, 25.12.2025
Удальцову грозит до семи лет колонии за оправдание терроризма
Обвинение попросило 2-й Западный окружной военный суд приговорить к 7 годам колонии лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма,... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T15:49:00+03:00
2025-12-25T21:37:00+03:00
происшествия
москва
екатеринбург
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064577151_0:123:3099:1866_1920x0_80_0_0_96df84c7259b78e6288ade876b965875.jpg
https://ria.ru/20251224/sud-2064224386.html
https://ria.ru/20250423/udaltsov-2012950833.html
москва
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064577151_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_abcdbb7ce245ec52c715231fa2ed75aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, екатеринбург, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Екатеринбург, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Удальцову грозит до семи лет колонии за оправдание терроризма

Обвинение запросило для лидера "Левого фронта" Удальцова 7 лет колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛидер "Левого фронта" Сергей Удальцов во Втором Западном окружном военном суде в Москве
Лидер Левого фронта Сергей Удальцов во Втором Западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов во Втором Западном окружном военном суде в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Обвинение попросило 2-й Западный окружной военный суд приговорить к 7 годам колонии лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости участник процесса.
"Обвинение в прениях сторон попросило суд приговорить Удальцова к 7 годам с отбыванием в колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Суд арестовал счета по иску "Роснано", включая средства Чубайса
24 декабря, 05:12
Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении.
Политик же рассказал журналистам в суде, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Политик подчеркнул, что вину не признает.
Суд в Екатеринбурге в середине декабря приговорил участников кружка к срокам от 16 до 22 лет. В зависимости от роли и степени участия они были признаны виновными по ряду статей, в том числе: "приготовление к насильственному захвату власти", "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "приготовление к хищению боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", "незаконное хранение взрывных устройств", "организация террористического сообщества и участие в нем" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".
Удальцов – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России.
Последний раз перед уголовным делом Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. Арестовали его 12 января 2024 года. Вскоре Росфинмониторинг внес Удальцова в перечень террористов и экстремистов.
Рассмотрение дела Удальцова затянулось, в том числе, из-за уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Судья в ходе дорожного конфликта с таксистом выстрелил тому в ногу из незарегистрированного травматического оружия. Дело Удальцова, которое вел Тришкин, пришлось рассматривать заново в ином судебном составе.
Лидер Левого фронта Сергей Удальцов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Суд назначил новую лингвистическую экспертизу по делу Удальцова
23 апреля, 13:52
 
ПроисшествияМоскваЕкатеринбургРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала