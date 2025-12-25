Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ здания бывшей школы в селе Володарское Донецкой народной республики. Архивное фото

Украинские войска два раза за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса, Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

"Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины)... Одна вооруженная атака - на волновахском направлении, одна вооруженная атака - на красноармейском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

Отмечается, что всего было выпущено два боеприпаса.

Поступили сведения о гибели одного и ранении двух мирных жителей. Также поступили сведения о ранении одного мирного жителя 5 декабря в населенном пункте Димитрово и еще одного 23 декабря в населенном пункте Селидово.