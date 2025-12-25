https://ria.ru/20251225/obstrel-2064483163.html
Украинские войска два раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска два раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.12.2025
Украинские войска два раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T01:04:00+03:00
2025-12-25T01:04:00+03:00
2025-12-25T01:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
селидово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851745254_0:166:2997:1852_1920x0_80_0_0_3dfed93bfce9886739c9e500275f10d2.jpg
https://ria.ru/20251224/dnr-2064469275.html
украина
донецкая народная республика
селидово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851745254_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_18ba809cef8ed35c0d6a99572716e0c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, селидово
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Селидово
Украинские войска два раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ два раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса
ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости.
Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив два боеприпаса, заявило
управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины)... Одна вооруженная атака - на волновахском направлении, одна вооруженная атака - на красноармейском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Отмечается, что всего было выпущено два боеприпаса.
Поступили сведения о гибели одного и ранении двух мирных жителей. Также поступили сведения о ранении одного мирного жителя 5 декабря в населенном пункте Димитрово и еще одного 23 декабря в населенном пункте Селидово.
В предыдущие сутки было зафиксировано шесть обстрелов.