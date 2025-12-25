Новак рассказал об эффективности ОПЕК+ при балансировке рынка нефти

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. ОПЕК+ показал свою эффективность при балансировке рынка как при уменьшении добычи нефти, так и при ее увеличении, альянс продолжит работу в прежнем формате, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Этот инструмент показал свою эффективность. За 10 лет он продолжает работать, и в течение этого времени он показал эффективность при балансировке как в сторону сокращения добычи консолидированно этими странами, так и в сторону увеличения. Например, в 2025 году происходило увеличение добычи, повышение квот, то, которое ранее принималось добровольно странами на снижение добычи", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"И мы будем продолжать работать в таком формате", - добавил Новак

"Восьмерка" ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки без учета графика компенсаций. В январе-марте 2026 года ОПЕК+ планирует приостановить выход из ограничений.