Новак рассказал о росте торгового оборота России со странами АТР

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Порядка 60% общего товарооборота России приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, за последние три года торговля с ними выросла в разы, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"За последние три года со странами Азиатско-Тихоокеанского региона у нас торговый оборот также увеличился в разы, и сегодня составляет там 60% от общего торгового оборота", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Он подчеркнул, что Россия готова работать с партнерами на конкурентных рыночных условиях, а не в условиях санкционных ограничений. "Мы работаем со своими дружественными партнерами, перенаправляем свои торгово-экономические отношения на те страны, которые сегодня активно развиваются. Базово это Азиатско-Тихоокеанский регион, это Африка, это Латинская Америка", - отметил вице-премьер.
В частности, по его словам, со странами Африки торговый оборот увеличился за этот год в среднем на 10%.
Россия также активно торгует со странами Ближнего Востока – например, с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, добавил Новак.