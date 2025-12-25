Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал о росте торгового оборота России со странами АТР - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/novak-2064562087.html
Новак рассказал о росте торгового оборота России со странами АТР
Новак рассказал о росте торгового оборота России со странами АТР - РИА Новости, 25.12.2025
Новак рассказал о росте торгового оборота России со странами АТР
Порядка 60% общего товарооборота России приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, за последние три года торговля с ними выросла в разы, заявил... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T12:38:00+03:00
2025-12-25T12:38:00+03:00
экономика
россия
африка
ближний восток
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_02348bc9c0dcb0fbac8a40377e0faac0.jpg
https://ria.ru/20251225/aktivy-2064545511.html
россия
африка
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b568bdc4e726cfdd14b78d29d0467b1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, африка, ближний восток, александр новак
Экономика, Россия, Африка, Ближний Восток, Александр Новак
Новак рассказал о росте торгового оборота России со странами АТР

Новак: 60% товарооборота России приходится на страны АТР

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак на ПМЭФ-2025
Александр Новак на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Александр Новак на ПМЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Порядка 60% общего товарооборота России приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, за последние три года торговля с ними выросла в разы, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"За последние три года со странами Азиатско-Тихоокеанского региона у нас торговый оборот также увеличился в разы, и сегодня составляет там 60% от общего торгового оборота", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Он подчеркнул, что Россия готова работать с партнерами на конкурентных рыночных условиях, а не в условиях санкционных ограничений. "Мы работаем со своими дружественными партнерами, перенаправляем свои торгово-экономические отношения на те страны, которые сегодня активно развиваются. Базово это Азиатско-Тихоокеанский регион, это Африка, это Латинская Америка", - отметил вице-премьер.
В частности, по его словам, со странами Африки торговый оборот увеличился за этот год в среднем на 10%.
Россия также активно торгует со странами Ближнего Востока – например, с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, добавил Новак.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
У России есть план ответа в случае изъятия на Западе активов, заявил Новак
Вчера, 11:33
 
ЭкономикаРоссияАфрикаБлижний ВостокАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала