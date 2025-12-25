Торговые войны приводят к замедлению роста мирового ВВП, заявил Новак

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Торговые войны США приводят к замедлению роста общемирового ВВП, при этом низкие темпы роста экономики еврозоны обусловлены не только протекционизмом и торговыми войнами, но и собственной санкционной политикой, заявил вице-премьер России Александр Новак.

"Что касается глобальной экономики, мы, конечно, наблюдаем большие неопределенности, которые связаны, в первую очередь, с торговыми войнами, которые проводит администрация Соединенных Штатов Америки сегодня... И мы наблюдаем, по оценкам экспертов, эти торговые войны приводят к снижению общего мирового роста экономики", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Таким образом, отметил он, среднемировые темпы роста экономики в этом году будут даже ниже, чем в прошлом. Новак добавил, что торговые войны Штатов, безусловно, влияют на изменение транспортно-логистических цепочек, движение товаров, на повышение стоимости товаров, а также "на создание каких-то других альянсов".

Вице-премьер также обратил внимание на низкие темпы роста экономики еврозоны - 3,1% за последние три года.