Торговые войны приводят к замедлению роста мирового ВВП, заявил Новак
Торговые войны приводят к замедлению роста мирового ВВП, заявил Новак - РИА Новости, 25.12.2025
Торговые войны приводят к замедлению роста мирового ВВП, заявил Новак
Торговые войны США приводят к замедлению роста общемирового ВВП, при этом низкие темпы роста экономики еврозоны обусловлены не только протекционизмом и... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T12:30:00+03:00
2025-12-25T12:30:00+03:00
2025-12-25T12:30:00+03:00
в мире
сша
россия
александр новак
экономика
ввп
сша
россия
Торговые войны приводят к замедлению роста мирового ВВП, заявил Новак
Новак: торговые войны США приводят к замедлению роста общемирового ВВП
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Торговые войны США приводят к замедлению роста общемирового ВВП, при этом низкие темпы роста экономики еврозоны обусловлены не только протекционизмом и торговыми войнами, но и собственной санкционной политикой, заявил вице-премьер России Александр Новак.
"Что касается глобальной экономики, мы, конечно, наблюдаем большие неопределенности, которые связаны, в первую очередь, с торговыми войнами, которые проводит администрация Соединенных Штатов Америки сегодня... И мы наблюдаем, по оценкам экспертов, эти торговые войны приводят к снижению общего мирового роста экономики", - сказал Новак
в интервью телеканалу "Россия 24".
Таким образом, отметил он, среднемировые темпы роста экономики в этом году будут даже ниже, чем в прошлом. Новак добавил, что торговые войны Штатов, безусловно, влияют на изменение транспортно-логистических цепочек, движение товаров, на повышение стоимости товаров, а также "на создание каких-то других альянсов".
Вице-премьер также обратил внимание на низкие темпы роста экономики еврозоны - 3,1% за последние три года.
"Здесь фактор не только протекционизма и торговых войн, но и фактор геополитики и тех санкционных ограничений, которые вводят западные страны относительно тех стран, которые сейчас активно стараются развиваться. Это касается в том числе и Российской Федерации.., наши западные партнеры пытаются остановить рост нашей экономики и ограничивают товарооборот, ограничивают возможности экспорта, импорта взаимного", - заключил он.