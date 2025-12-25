Рейтинг@Mail.ru
Российская экономика растет в три раза быстрее еврозоны, заявил Новак - РИА Новости, 25.12.2025
12:27 25.12.2025
Российская экономика растет в три раза быстрее еврозоны, заявил Новак
Российская экономика растет в три раза быстрее еврозоны, заявил Новак
Российская экономика за последние три года показала рост в три раза выше, чем экономика еврозоны, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 25.12.2025
экономика, россия, александр новак, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российская экономика за последние три года показала рост в три раза выше, чем экономика еврозоны, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Если говорить за три года в целом, то темпы роста составят 9,7%. У нас в 2023-2024 году были беспрецедентно высокие уровни темпа роста ВВП, более 4%. Для сравнения, что такое 9,7%? Если сравнить с еврозоной, например, там за три года темпы роста всего составляют 3,1%. То есть российская экономика растет в три раза быстрее", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Санкции Европы против России сокрушили европейскую экономику, заявил Орбан
22 декабря, 01:05
Санкции Европы против России сокрушили европейскую экономику, заявил Орбан
22 декабря, 01:05
Он отметил, что несмотря на все неопределенности в мировой экономике, торговые войны и беспрецедентное санкционное давление, экономика РФ демонстрирует устойчивость. За 9 месяцев темпы роста ВВП составили 1%, что соответствует прогнозной траектории Минэкономразвития.
О том, что экономика РФ за последнюю трехлетку выросла на 9,7%, ранее говорил президент России Владимир Путин на прямой линии. Он тогда отмечал и показатель роста экономики еврозоны - 3,1%.
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Российская экономика развернулась на Восток, заявил Оверчук
24 декабря, 10:41
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
