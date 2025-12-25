Российская экономика растет в три раза быстрее еврозоны, заявил Новак

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российская экономика за последние три года показала рост в три раза выше, чем экономика еврозоны, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Если говорить за три года в целом, то темпы роста составят 9,7%. У нас в 2023-2024 году были беспрецедентно высокие уровни темпа роста ВВП, более 4%. Для сравнения, что такое 9,7%? Если сравнить с еврозоной, например, там за три года темпы роста всего составляют 3,1%. То есть российская экономика растет в три раза быстрее", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Он отметил, что несмотря на все неопределенности в мировой экономике, торговые войны и беспрецедентное санкционное давление, экономика РФ демонстрирует устойчивость. За 9 месяцев темпы роста ВВП составили 1%, что соответствует прогнозной траектории Минэкономразвития.
О том, что экономика РФ за последнюю трехлетку выросла на 9,7%, ранее говорил президент России Владимир Путин на прямой линии. Он тогда отмечал и показатель роста экономики еврозоны - 3,1%.
