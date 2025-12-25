Рейтинг@Mail.ru
11:59 25.12.2025
Российский топливный рынок сбалансирован, заявил Новак
экономика
россия
александр новак
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
экономика, россия, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Александр Новак
Александр Новак
© РИА Новости / Александр Кряжев
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российский топливный рынок абсолютно сбалансирован, период повышенного спроса был пройден в ручном режиме управления благодаря совместной работе правительства и бизнеса, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается рынка нефтепродуктов, в настоящее время он абсолютно сбалансирован. Период повышенного спроса мы прошли фактически в ручном режиме управления, это август, сентябрь месяц, часть октября. Правительством принимались соответствующие меры по насыщению рынка нефтепродуктов вместе с нефтяными компаниями, с бизнесом мы проводили в постоянном режиме штабы. И сейчас проводим, постоянно мониторим ситуацию вместе с Минэнерго, вместе с ФАС и компаниями", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
У России есть план ответа в случае изъятия на Западе активов, заявил Новак
Вчера, 11:33
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
