Новак рассказал о темпах роста российской экономики в 2026 году
Новак рассказал о темпах роста российской экономики в 2026 году - РИА Новости, 25.12.2025
Новак рассказал о темпах роста российской экономики в 2026 году
Темпы роста ВВП России в 2026 году будут на уровне 2025 года, заявил вице-премьер России Александр Новак.
россия
Новак рассказал о темпах роста российской экономики в 2026 году
Новак: рост российской экономики в 2026 году будет на уровне текущего года