Новак рассказал о темпах роста российской экономики в 2026 году - РИА Новости, 25.12.2025
11:54 25.12.2025
Новак рассказал о темпах роста российской экономики в 2026 году
Новак рассказал о темпах роста российской экономики в 2026 году - РИА Новости, 25.12.2025
Новак рассказал о темпах роста российской экономики в 2026 году
Темпы роста ВВП России в 2026 году будут на уровне 2025 года, заявил вице-премьер России Александр Новак. РИА Новости, 25.12.2025
экономика
россия
александр новак
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика, россия, александр новак, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Новак рассказал о темпах роста российской экономики в 2026 году

Новак: рост российской экономики в 2026 году будет на уровне текущего года

Александр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Темпы роста ВВП России в 2026 году будут на уровне 2025 года, заявил вице-премьер России Александр Новак.
"У нас темпы роста будут на уровне 2025 года, с выходом уже к 2027 году на устойчивые темпы роста, как среднемировые", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в текущем году вырастет на 1% после того, как вырос более чем на 4% в прошлом году. В следующем году министерство прогнозирует рост экономики страны на 1,3%, в 2027 году - на 2,7%.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Санкции Европы против России сокрушили европейскую экономику, заявил Орбан
22 декабря, 01:05
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
