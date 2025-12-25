https://ria.ru/20251225/novak-2064548855.html
Добыча нефти в России сохранилась на уровне прошлого года, заявил Новак
Добыча нефти в России в 2025 году будет примерно на уровне 2024 года - 516 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 25.12.2025
