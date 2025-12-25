СК возбудил дело после гибели ребенка от голода в Норильске

КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Следователи после гибели ребенка от голода возбудили уголовное дело по факту халатности органов и учреждений системы профилактики Норильска, Следователи после гибели ребенка от голода возбудили уголовное дело по факту халатности органов и учреждений системы профилактики Норильска, сообщает региональный главк СК РФ.

В понедельник главк сообщил о гибели от голода пятимесячного младенца в квартире в Норильске , две маленькие девочки были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, их третья, 15-летняя сестра была отправлена в социальное учреждение. В настоящее время угрозы жизни детей нет. Было установлено, что в период с 14 по 17 декабря дети находились дома одни, без продуктов питания, а мать в это время гостила у знакомого.

"Следственным отделом... в связи с убийством 5-месячного ребенка возбуждено уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц органов и учреждений системы профилактики города Норильска (ч. 1 ст. 293 УК РФ )", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с октября уполномоченные должностные лица органов системы профилактики после поступления сигнала из школы о ненадлежащем исполнении обязанностей обвиняемой в отношении ее 15-летней дочери провели проверки и, располагая сведениями о неблагополучии семьи, не приняли мер к постановке семьи на персональный учет. А также не забрали детей из семьи и не ограничили мать в родительских правах.

"В результате бездействия должностных лиц органов и учреждений системы профилактики обвиняемая с октября 2025 года регулярно покидала свою квартиру, оставляя четверых несовершеннолетних детей в возрасте 5-месяцев, 1 года, 2 и 15 лет без должного присмотра и продуктов питания на длительное время", - сообщает следствие.