СК возбудил дело после гибели ребенка от голода в Норильске
16:35 25.12.2025
СК возбудил дело после гибели ребенка от голода в Норильске
СК возбудил дело после гибели ребенка от голода в Норильске
СК возбудил дело после гибели ребенка от голода в Норильске

В Норильске завели дело после гибели пятимесячного младенца от голода

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияКвартира в Норильске, где погиб ребенок
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Квартира в Норильске, где погиб ребенок
КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Следователи после гибели ребенка от голода возбудили уголовное дело по факту халатности органов и учреждений системы профилактики Норильска, сообщает региональный главк СК РФ.
В понедельник главк сообщил о гибели от голода пятимесячного младенца в квартире в Норильске, две маленькие девочки были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, их третья, 15-летняя сестра была отправлена в социальное учреждение. В настоящее время угрозы жизни детей нет. Было установлено, что в период с 14 по 17 декабря дети находились дома одни, без продуктов питания, а мать в это время гостила у знакомого.
Жительница Норильска, обвиняемая в убийстве 5-месячного сына. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Прокуратура рассказала о семье из Норильска, где от голода умер младенец
23 декабря, 13:13
"Следственным отделом... в связи с убийством 5-месячного ребенка возбуждено уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц органов и учреждений системы профилактики города Норильска (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с октября уполномоченные должностные лица органов системы профилактики после поступления сигнала из школы о ненадлежащем исполнении обязанностей обвиняемой в отношении ее 15-летней дочери провели проверки и, располагая сведениями о неблагополучии семьи, не приняли мер к постановке семьи на персональный учет. А также не забрали детей из семьи и не ограничили мать в родительских правах.
"В результате бездействия должностных лиц органов и учреждений системы профилактики обвиняемая с октября 2025 года регулярно покидала свою квартиру, оставляя четверых несовершеннолетних детей в возрасте 5-месяцев, 1 года, 2 и 15 лет без должного присмотра и продуктов питания на длительное время", - сообщает следствие.
Отмечается, что мать детей подозревается в убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенных с особой жестокостью.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В деле о смерти ребенка из Норильска появились новые подробности
24 декабря, 16:13
 
ПроисшествияНорильскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
