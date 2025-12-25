Врачи рассказали о состоянии детей из норильской семьи, где умер ребенок

КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Состояние двух госпитализированных детей из семьи в Норильске, в которой пятимесячный ребенок умер от голода, улучшилось до средней тяжести, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"Состояние детей улучшилось до средней тяжести", - сказала собеседница агентства.
В понедельник ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщило о том, что в Норильске возбуждено уголовное дело против 35-летней матери четверых детей. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).
По информации СК, женщина проживала в квартире вместе с тремя дочерьми возрастом 15 лет, 2 года и 1 год, а также 5-месячным сыном. С 14 по 17 декабря женщина ушла в гости к знакомому, бросив детей одних практически без еды. В результате 17 декабря младенец умер от голода, две маленькие девочки доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Старшую дочь отправили в социальный приют для детей. Муж женщины отбывает срок за избиение ее и старшей дочери. Женщина арестована. По данным следствия, семья не состоит на учете в ПДН. О смерти сына женщина узнала по телефону от старшей дочери. Она нигде не работала и получала ежемесячно детские пособия на сумму 107 тысяч рублей.
В деле о смерти ребенка из Норильска появились новые подробности
24 декабря, 16:13