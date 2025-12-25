Рейтинг@Mail.ru
Николаев: В столице Чувашии открыты два памятника, укрепляющие дух единства - РИА Новости, 25.12.2025
15:36 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/nikolaev-2064638581.html
Николаев: В столице Чувашии открыты два памятника, укрепляющие дух единства
Николаев: В столице Чувашии открыты два памятника, укрепляющие дух единства - РИА Новости, 25.12.2025
Николаев: В столице Чувашии открыты два памятника, укрепляющие дух единства
В Чебоксарах в четверг торжественно открыты два памятника, отражающие историю Чувашии и укрепляющие дух единства, сообщил на своей странице в соцсетях глава... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T15:36:00+03:00
2025-12-25T15:36:00+03:00
чебоксары
россия
олег николаев (политик)
чебоксары
россия
чебоксары, россия, олег николаев (политик)
Чебоксары, Россия, Олег Николаев (политик)
Николаев: В столице Чувашии открыты два памятника, укрепляющие дух единства

В Чебоксарах открыты монумент Героям СВО и памятник Семену Ислюкову

© пресс-служба главы Чувашской РеспубликиПамятник, погибшим военнослужащим на СВО, в Чебоксарах
Памятник, погибшим военнослужащим на СВО, в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© пресс-служба главы Чувашской Республики
Памятник, погибшим военнослужащим на СВО, в Чебоксарах
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Чебоксарах в четверг торжественно открыты два памятника, отражающие историю Чувашии и укрепляющие дух единства, сообщил на своей странице в соцсетях глава республики Олег Николаев.
"Первый посвящен Героям, самоотверженно защищавшим Родину в зоне специальной военной операции от неонацизма. Это будет местом памяти и скорби, напоминающим о важности мира, суверенитета и национального единства в сложные времена", - написал Николаев.
Второй увековечивает имя выдающегося государственного деятеля — Семена Матвеевича Ислюкова, возглавлявшего Чувашию три десятилетия. Под его руководством в республике строились заводы-гиганты, возводилась Чебоксарская ГЭС.
"История пишется сегодня. Созидательный труд наших предшественников и подвиг наших защитников — это единый фундамент, на котором стоит Чувашия. Мы помним свою историю, гордимся нашими людьми и вместе строим сильную Россию!" - подчеркнул Николаев.
ЧебоксарыРоссияОлег Николаев (политик)
 
 
