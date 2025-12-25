Рейтинг@Mail.ru
Нигер запретил въезд гражданам США - РИА Новости, 25.12.2025
17:59 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/niger-2064689725.html
Нигер запретил въезд гражданам США
Нигер запретил въезд гражданам США - РИА Новости, 25.12.2025
Нигер запретил въезд гражданам США
Нигер в качестве ответной меры ввел запрет на выдачу виз гражданам США, передает нигерское новостное агентство ANP со ссылкой на дипломатический источник.
Нигер запретил въезд гражданам США

ANP: Нигер в качестве ответной меры ввел запрет на выдачу виз гражданам США

ПРЕТОРИЯ, 25 дек - РИА Новости. Нигер в качестве ответной меры ввел запрет на выдачу виз гражданам США, передает нигерское новостное агентство ANP со ссылкой на дипломатический источник.
«
"Нигер полностью и окончательно запрещает выдачу виз всем гражданам США и на неопределенный срок запрещает въезд на свою территорию гражданам США", - цитирует источник агентство.
Отмечается, что запрет введен в ответ на решение Вашингтона внести Нигер в перечень стран, гражданам которых не будет предоставляться виза для въезда в страну.
В декабре Белый дом увеличил список стран, гражданам которых полностью запрещен въезд в страну. К ним добавились Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Южный Судан, Сирия, Лаос и Сьерра-Леоне.
Посетители в офисе службы иммиграции и натурализации в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
США полностью запретили въезд граждан семи стран
16 декабря, 23:04
 
