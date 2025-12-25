https://ria.ru/20251225/niger-2064689725.html
Нигер запретил въезд гражданам США
Нигер запретил въезд гражданам США - РИА Новости, 25.12.2025
Нигер запретил въезд гражданам США
Нигер в качестве ответной меры ввел запрет на выдачу виз гражданам США, передает нигерское новостное агентство ANP со ссылкой на дипломатический источник. РИА Новости, 25.12.2025
ANP: Нигер в качестве ответной меры ввел запрет на выдачу виз гражданам США