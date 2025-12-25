Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал о росте мирового спроса на нефть к 2050 году - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:14 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/neft-2064499852.html
Новак рассказал о росте мирового спроса на нефть к 2050 году
Новак рассказал о росте мирового спроса на нефть к 2050 году - РИА Новости, 25.12.2025
Новак рассказал о росте мирового спроса на нефть к 2050 году
Прирост мирового спроса на нефть в течение 25 лет, то есть к 2050 году, по экспертным оценкам, составит 15-20 миллионов баррелей в сутки, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T07:14:00+03:00
2025-12-25T07:14:00+03:00
экономика
россия
александр новак
опек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048346489_0:0:1458:821_1920x0_80_0_0_9b4a61c550235b1eb18e193a99855e84.jpg
https://ria.ru/20251217/infljatsija-2062707660.html
https://ria.ru/20251212/novak-2061683307.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048346489_130:0:1458:996_1920x0_80_0_0_a7edc336c536e0189733b1352297b20f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак, опек
Экономика, Россия, Александр Новак, ОПЕК
Новак рассказал о росте мирового спроса на нефть к 2050 году

Новак: прирост мирового спроса на нефть к 2050 году составит 15-20 млн б/с

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Прирост мирового спроса на нефть в течение 25 лет, то есть к 2050 году, по экспертным оценкам, составит 15-20 миллионов баррелей в сутки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"По оценкам экспертов, где-то к 2050 году, то есть в течение 25 лет, прирост составит от 15 до 20 миллионов баррелей в сутки", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Инфляция в России по итогам года составит шесть процентов, заявил Новак
17 декабря, 16:38
Он добавил, что последние два года мировое потребление нефти ежегодно растет более чем на 1 миллион баррелей в сутки.
"Это, конечно, требует инвестиций и совместной работы над тем, чтобы обеспечивать рынок, потому что это связано с энергетической безопасностью, с обеспечением потребителей", - подчеркнул Новак.
Согласно ежегодному прогнозу ОПЕК, представленному в июле, спрос на нефть в мире к 2050 году вырастет на 18,5% к уровню 2024 года - почти до 123 миллионов баррелей в сутки.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Россия выходит на уровни добычи нефти по квотам ОПЕК+, заявил Новак
12 декабря, 15:46
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала