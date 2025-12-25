Новак рассказал о росте мирового спроса на нефть к 2050 году

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Прирост мирового спроса на нефть в течение 25 лет, то есть к 2050 году, по экспертным оценкам, составит 15-20 миллионов баррелей в сутки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"По оценкам экспертов, где-то к 2050 году, то есть в течение 25 лет, прирост составит от 15 до 20 миллионов баррелей в сутки", - сказал Новак в интервью телеканалу " Россия 24 ".

Он добавил, что последние два года мировое потребление нефти ежегодно растет более чем на 1 миллион баррелей в сутки.

"Это, конечно, требует инвестиций и совместной работы над тем, чтобы обеспечивать рынок, потому что это связано с энергетической безопасностью, с обеспечением потребителей", - подчеркнул Новак.