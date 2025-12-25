Рейтинг@Mail.ru
"Три-пять лет". СМИ рассказали о плане войны НАТО с Россией
14:52 25.12.2025
"Три-пять лет". СМИ рассказали о плане войны НАТО с Россией
"Три-пять лет". СМИ рассказали о плане войны НАТО с Россией
"Три-пять лет". СМИ рассказали о плане войны НАТО с Россией
Планы НАТО на случай войны с Россией не выдерживают критики, поскольку правительства государств — членов альянса не предпринимают существенных шагов для...
в мире
россия
ричард бэрронс
нато
москва
владимир путин
великобритания
такер карлсон
россия
москва
великобритания
в мире, россия, ричард бэрронс, нато, москва, владимир путин, великобритания, такер карлсон
В мире, Россия, Ричард Бэрронс, НАТО, Москва, Владимир Путин, Великобритания, Такер Карлсон
"Три-пять лет". СМИ рассказали о плане войны НАТО с Россией

CNN: планы НАТО на случай войны с РФ несостоятельны

© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio GarciaБританские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва
© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio Garcia
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Планы НАТО на случай войны с Россией не выдерживают критики, поскольку правительства государств — членов альянса не предпринимают существенных шагов для укрепления его обороноспособности, пишет CNN.
"План есть, и в нем есть цифры. Но правительства не предпринимают необходимых шагов для его реализации. Мы по-прежнему размышляем, основываясь на том, чего не существует", — заявил старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг.
Он добавил, что оборона НАТО строится не на реальных возможностях.
По мнению британского генерала в отставке Ричарда Бэрронса, у гражданского общества и политиков Великобритании имеются свои заботы, и при нынешних темпах стране потребуется около десяти лет на подготовку к гипотетическому конфликту.
"Наш анализ и наши союзники говорят нам: ну, может быть, у вас есть три-пять лет. Однако, это вопрос воли, как общественной, так и политической, а также компетентности. Возможно, нам нужно работать лучше", — сказал он.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В мире, Россия, Ричард Бэрронс, НАТО, Москва, Владимир Путин, Великобритания, Такер Карлсон
 
 
