"Три-пять лет". СМИ рассказали о плане войны НАТО с Россией

"План есть, и в нем есть цифры. Но правительства не предпринимают необходимых шагов для его реализации. Мы по-прежнему размышляем, основываясь на том, чего не существует", — заявил старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг.

"Наш анализ и наши союзники говорят нам: ну, может быть, у вас есть три-пять лет. Однако, это вопрос воли, как общественной, так и политической, а также компетентности. Возможно, нам нужно работать лучше", — сказал он.