МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Планы НАТО на случай войны с Россией не выдерживают критики, поскольку правительства государств — членов альянса не предпринимают существенных шагов для укрепления его обороноспособности, пишет CNN.
"План есть, и в нем есть цифры. Но правительства не предпринимают необходимых шагов для его реализации. Мы по-прежнему размышляем, основываясь на том, чего не существует", — заявил старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг.
Он добавил, что оборона НАТО строится не на реальных возможностях.
По мнению британского генерала в отставке Ричарда Бэрронса, у гражданского общества и политиков Великобритании имеются свои заботы, и при нынешних темпах стране потребуется около десяти лет на подготовку к гипотетическому конфликту.
"Наш анализ и наши союзники говорят нам: ну, может быть, у вас есть три-пять лет. Однако, это вопрос воли, как общественной, так и политической, а также компетентности. Возможно, нам нужно работать лучше", — сказал он.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Зеленский готов вывести войска из Донбасса, сообщает WP
24 декабря, 19:46