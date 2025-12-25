МВД предупредило о новом виде мошенничества под видом налоговой службы

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мошенники под видом налоговой службы звонят гражданам и сообщают о нарушениях в оформлении отказа от статуса самозанятого, после чего просят назвать код из смс для якобы подтверждения записи в отделение ФНС, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«
"Мошенники звонят гражданам якобы из налоговой службы и сообщают, что отказ от статуса самозанятого оформлен "с нарушениями". Под этим предлогом требуют прибыть в отделение ФНС, а для "подтверждения записи" просят назвать код из СМС", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В МВД подчеркнули, что ФНС и другие государственные органы не решают вопросы, касающиеся статуса самозанятых, по телефону и не используют иностранные мессенджеры для связи с гражданами. Сотрудники ведомств также никогда не запрашивают коды подтверждения по телефону.
"Изменить статус можно через приложение "Мой налог" или личный кабинет без посредников. Ошибки в отказе от статуса не требуют немедленных действий и не сопровождаются угрозами", - заключили в ведомстве.