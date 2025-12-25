МВД предупредило о новом виде мошенничества под видом налоговой службы

В МВД подчеркнули, что ФНС и другие государственные органы не решают вопросы, касающиеся статуса самозанятых, по телефону и не используют иностранные мессенджеры для связи с гражданами. Сотрудники ведомств также никогда не запрашивают коды подтверждения по телефону.