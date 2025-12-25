Рейтинг@Mail.ru
МВД предупредило о новом виде мошенничества под видом налоговой службы - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/mvd-2064669386.html
МВД предупредило о новом виде мошенничества под видом налоговой службы
МВД предупредило о новом виде мошенничества под видом налоговой службы - РИА Новости, 25.12.2025
МВД предупредило о новом виде мошенничества под видом налоговой службы
Мошенники под видом налоговой службы звонят гражданам и сообщают о нарушениях в оформлении отказа от статуса самозанятого, после чего просят назвать код из смс... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:52:00+03:00
2025-12-25T16:52:00+03:00
общество
федеральная налоговая служба (фнс россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
центральный банк рф (цб рф)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc741fe4ed35a03f91361da1811bd802.jpg
https://ria.ru/20251225/mvd-2064505211.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056166_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_382f2215402abf87703051c05fec2a45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), центральный банк рф (цб рф), новый год
Общество, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Новый год
МВД предупредило о новом виде мошенничества под видом налоговой службы

В МВД рассказали о схеме аферистов с оформлением отказа от статуса самозанятого

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мошенники под видом налоговой службы звонят гражданам и сообщают о нарушениях в оформлении отказа от статуса самозанятого, после чего просят назвать код из смс для якобы подтверждения записи в отделение ФНС, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«
"Мошенники звонят гражданам якобы из налоговой службы и сообщают, что отказ от статуса самозанятого оформлен "с нарушениями". Под этим предлогом требуют прибыть в отделение ФНС, а для "подтверждения записи" просят назвать код из СМС", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве отметили, получив доступ к коду, мошенники разыгрывают классическую схему обмана: сообщают о взломе аккаунта на "Госуслугах", попытках оформления кредита и подключают вымышленных "представителей ЦБ" и даже устраивают видеозвонок от "сотрудника ФСБ".
В МВД подчеркнули, что ФНС и другие государственные органы не решают вопросы, касающиеся статуса самозанятых, по телефону и не используют иностранные мессенджеры для связи с гражданами. Сотрудники ведомств также никогда не запрашивают коды подтверждения по телефону.
"Изменить статус можно через приложение "Мой налог" или личный кабинет без посредников. Ошибки в отказе от статуса не требуют немедленных действий и не сопровождаются угрозами", - заключили в ведомстве.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
МВД предупредило о новом мошенничестве с инвестициями
Вчера, 08:40
 
ОбществоФедеральная налоговая служба (ФНС России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала