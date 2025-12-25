Рейтинг@Mail.ru
МВД задержало аферистов, навязывавших стоматологические услуги
15:18 25.12.2025 (обновлено: 20:24 25.12.2025)
МВД задержало аферистов, навязывавших стоматологические услуги
происшествия, россия, ижевск, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Ижевск, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Обвинение предъявлено двоим организаторам и 15 работникам сети стоматологических клиник в серии хищений денег жителей четырех субъектов России при оказании стоматологических услуг, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
"Следователями СЧ СУ МВД по Удмуртской республике предъявлено обвинение 17 участникам организованной группы в серии хищений денежных средств жителей четырёх субъектов России при оказании медицинских услуг в области стоматологии. Задержание злоумышленников проводилось в Ижевске, Москве, Барнауле и Набережных Челнах оперативниками при силовой поддержке бойцов Росгвардии", - говорится в сообщении.
Аферисты в регионах зарегистрировали более 600 вымышленных детей ради выплат - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Аферисты в регионах зарегистрировали более 600 вымышленных детей
19 декабря, 11:44
По данным правоохранителей, два брата-москвича открыли сеть частных стоматологических клиник в Москве, Ижевске, Барнауле и Набережных Челнах и собрали группу единомышленников, выполняющих функции врачей, администраторов и кураторов. Отмечается, что злоумышленники заманивали потенциальных клиентов в клиники с предложением бесплатного панорамного снимка и последующей консультацией, после произведённого снимка с пациентами начинали общаться кураторы, навязывая гражданам дорогостоящее и ненужное лечение, а также дополнительные услуги, в которых те не нуждались. В некоторых случаях обвиняемые восстанавливали либо удаляли гражданам здоровые зубы.
"Для оплаты медицинских услуг потерпевшим настойчиво предлагали оформлять кредиты прямо в клинике. При этом аферисты не давали возможности покидать заведение либо посоветоваться с родственниками, убеждая пациентов в том, что лечение необходимо начать незамедлительно", - отмечается в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что от деятельности злоумышленников пострадали не менее 14 жителей Удмуртии, а также ещё несколько десятков граждан из других регионов. Ущерб оценивается более чем в 4 миллиона рублей.
"В результате проведённых обысков по местам жительства фигурантов, а также в помещениях сомнительных медучреждений сотрудники полиции изъяли свыше 12 млн рублей, 46 банковских карт, два автомобиля, технику и документацию. Расследование продолжается", - заключили в ведомстве.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
МВД рассказало, как распознать атаки аферистов
18 декабря, 23:46
 
