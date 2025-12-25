МВД задержало аферистов, навязывавших стоматологические услуги

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Обвинение предъявлено двоим организаторам и 15 работникам сети стоматологических клиник в серии хищений денег жителей четырех субъектов России при оказании стоматологических услуг, Обвинение предъявлено двоим организаторам и 15 работникам сети стоматологических клиник в серии хищений денег жителей четырех субъектов России при оказании стоматологических услуг, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.

По данным правоохранителей, два брата-москвича открыли сеть частных стоматологических клиник в Москве, Ижевске, Барнауле и Набережных Челнах и собрали группу единомышленников, выполняющих функции врачей, администраторов и кураторов. Отмечается, что злоумышленники заманивали потенциальных клиентов в клиники с предложением бесплатного панорамного снимка и последующей консультацией, после произведённого снимка с пациентами начинали общаться кураторы, навязывая гражданам дорогостоящее и ненужное лечение, а также дополнительные услуги, в которых те не нуждались. В некоторых случаях обвиняемые восстанавливали либо удаляли гражданам здоровые зубы.

"Для оплаты медицинских услуг потерпевшим настойчиво предлагали оформлять кредиты прямо в клинике. При этом аферисты не давали возможности покидать заведение либо посоветоваться с родственниками, убеждая пациентов в том, что лечение необходимо начать незамедлительно", - отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что от деятельности злоумышленников пострадали не менее 14 жителей Удмуртии, а также ещё несколько десятков граждан из других регионов. Ущерб оценивается более чем в 4 миллиона рублей.