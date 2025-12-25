Рейтинг@Mail.ru
В Сочи задержали мужчину за попытку украсть два миллиона рублей у бойца СВО
11:18 25.12.2025
В Сочи задержали мужчину за попытку украсть два миллиона рублей у бойца СВО
Таксист из Сочи подозревается в том, что хотел украсть почти 2 миллиона рублей со счета погибшего участника специальной военной операции, сообщила официальный... РИА Новости, 25.12.2025
происшествия
сочи
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сочи
происшествия, сочи, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Сочи, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудник правоохранительных органов
Сотрудник правоохранительных органов . Архивное фото
СОЧИ, 25 дек - РИА Новости. Таксист из Сочи подозревается в том, что хотел украсть почти 2 миллиона рублей со счета погибшего участника специальной военной операции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из отдела полиции Адлерского района УВД по городу Сочи возбудили уголовное дело в отношении таксиста, который планировал похитить более 1,9 миллиона рублей с расчетного счета участника специальной военной операции. Злоумышленник задержан сотрудниками регионального подразделения ФСБ России", - написала она в своем Telegram-канале.
По ее словам, таксист получил от своего знакомого сим-карту, которая принадлежала погибшему военнослужащему. Фигурант обратился к техническим специалистам с просьбой настроить на гаджете дистанционную работу в банковском приложении, чтобы получить доступ к управлению финансами.
Таксист подозревается в покушении на кражу, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ПроисшествияСочиИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
