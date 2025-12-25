https://ria.ru/20251225/mvd-2064539045.html
В Сочи задержали мужчину за попытку украсть два миллиона рублей у бойца СВО
В Сочи задержали мужчину за попытку украсть два миллиона рублей у бойца СВО - РИА Новости, 25.12.2025
В Сочи задержали мужчину за попытку украсть два миллиона рублей у бойца СВО
Таксист из Сочи подозревается в том, что хотел украсть почти 2 миллиона рублей со счета погибшего участника специальной военной операции, сообщила официальный... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T11:18:00+03:00
2025-12-25T11:18:00+03:00
2025-12-25T11:18:00+03:00
происшествия
сочи
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857613270_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_1d85b35ec3392f3fd760f0c8aa0cb118.jpg
https://ria.ru/20251129/sledstvie-2058554093.html
https://ria.ru/20251215/khischenie-2062023328.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857613270_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_440bef293beb9383f07c1910ff96ca46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Сочи, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Сочи задержали мужчину за попытку украсть два миллиона рублей у бойца СВО
В Сочи задержали таксиста за попытку украсть деньги со счета погибшего бойца СВО