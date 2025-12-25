Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал, как отметить Новый год без вреда для здоровья - РИА Новости, 25.12.2025
14:54 25.12.2025
Мурашко рассказал, как отметить Новый год без вреда для здоровья
Мурашко рассказал, как отметить Новый год без вреда для здоровья - РИА Новости, 25.12.2025
Мурашко рассказал, как отметить Новый год без вреда для здоровья
Во время празднования Нового года нужно отказаться от алкоголя, не переедать во время застолья и контролировать артериальное давление, рассказал министр... РИА Новости, 25.12.2025
общество
россия
михаил мурашко
россия
общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал, как отметить Новый год без вреда для здоровья

Мурашко призвал отказаться от алкоголя и не переедать на Новый год

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Во время празднования Нового года нужно отказаться от алкоголя, не переедать во время застолья и контролировать артериальное давление, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Главное не переедать, и второе - минимизировать алкоголь до совершенно минимального значения ... контролировать артериальное давление. Особенно те люди, у которых помимо высоких цифр артериального давления есть нарушения ритма - для них алкоголь вообще не очень полезен", - сказал Мурашко журналисту Life Александру Юнашеву.
Он отметил, что именно поэтому врачи наблюдают на новогодних праздниках очень большое количество людей с такими заболеваниями.
"После употребления даже небольших доз алкоголя поступают в больницы, часто бывает даже фатально", - добавил министр.
