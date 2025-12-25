https://ria.ru/20251225/murashko-2064621044.html
Мурашко рассказал, как отметить Новый год без вреда для здоровья
Во время празднования Нового года нужно отказаться от алкоголя, не переедать во время застолья и контролировать артериальное давление, рассказал министр... РИА Новости, 25.12.2025
общество
россия
михаил мурашко
