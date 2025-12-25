https://ria.ru/20251225/murashko-2064570093.html
Мурашко ответил на вопрос о создании мобильных аптек в регионах
Минздрав рассматривает возможность внедрения мобильных аптек в регионах, главное, чтобы такие аптеки были грамотно оснащены, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 25.12.2025
общество
россия
михаил мурашко
россия
Мурашко: Минздрав рассматривает возможность внедрения мобильных аптек в регионах