12:57 25.12.2025
Мурашко ответил на вопрос о создании мобильных аптек в регионах
общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко ответил на вопрос о создании мобильных аптек в регионах

Витрина аптеки
Витрина аптеки
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Витрина аптеки. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минздрав рассматривает возможность внедрения мобильных аптек в регионах, главное, чтобы такие аптеки были грамотно оснащены, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы рассматриваем такой вариант. Самое главное - создать все условия, чтобы не было нарушения качества, потому что большинство препаратов имеет жесткие условия по хранению, по температурным режимам, по влажности. Поэтому самое главное, чтобы такие мобильные аптечные пункты в плане пилота были технологически очень грамотно оснащены, с мониторингом этих показателей. Главное - не пострадать должен пациент. А так, в целом, это направление надо рассматривать", - сказал Мурашко.
Общество Россия Михаил Мурашко
 
 
