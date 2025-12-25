Рейтинг@Mail.ru
В США появились муралы в память об убитой украинской беженке
25.12.2025
В США появились муралы в память об убитой украинской беженке
В США появились муралы в память об убитой украинской беженке - РИА Новости, 25.12.2025
В США появились муралы в память об убитой украинской беженке
В Нью-Йорке и Вашингтоне появились уличные муралы с изображением жестоко убитой в США украинской беженки Ирины Заруцкой, передают корреспонденты РИА Новости.
В США появились муралы в память об убитой украинской беженке

Момент нападения на л украинскую беженку в метро в США. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент нападения на л украинскую беженку в метро в США. Кадр записи камеры видеонаблюдения. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК/ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. В Нью-Йорке и Вашингтоне появились уличные муралы с изображением жестоко убитой в США украинской беженки Ирины Заруцкой, передают корреспонденты РИА Новости.
Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт в штате Северная Каролина. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики. Заруцкой было 23 года.
В Нью-Йорке корреспонденты РИА Новости обнаружили мурал с портретом Заруцкой в районах Бронкс и Бруклин. Автором первого является Энтони Скотто, второй написал Бен Келлер. Все они выполнены по заказу организации Remember Iryna. На ее сайте говорится, что организация служит "публичным свидетельством предотвратимой смерти с помощью муралов в городах США".
В американской столице мурал расположен на стене в жилом районе Сурсум Корда. Он также был выполнен художником Беном Келлером, передает корреспондент РИА Новости.
Также сообщается, что мурал был нанесен в Лос-Анджелесе авторами Мэттом Кадочем и Манзуром Гусманом. Появился мурал и в Майами, его выполнил Кадоч и художник под псевдонимом Disem305.
В штате Северная Каролина с 1 декабря начал действовать закон об ужесточении правил освобождения под залог и ускорения рассмотрения жалоб на приговор к высшей мере наказания. Он был принят после убийства украинской беженки в этом штате.
