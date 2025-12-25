https://ria.ru/20251225/moskva-2064745780.html
Цены на такси в Москве выросли более чем в два раза из-за непогоды
Цены на такси в Москве выросли более чем в два раза из-за непогоды - РИА Новости, 25.12.2025
Цены на такси в Москве выросли более чем в два раза из-за непогоды
Цены на такси в Москве вечером в четверг выросли в 2,5 раза из-за высокого спроса на фоне сильного снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T23:56:00+03:00
2025-12-25T23:56:00+03:00
2025-12-25T23:57:00+03:00
яндекс
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154996/36/1549963612_0:77:3369:1972_1920x0_80_0_0_df1fb5a4cf975d55a1a21688a24e0313.jpg
https://ria.ru/20251224/pogoda-2064314755.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154996/36/1549963612_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_6497a4939d3d9d667aee4fbfcdb05b9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс, происшествия, москва
Яндекс, Происшествия, Москва
Цены на такси в Москве выросли более чем в два раза из-за непогоды
Цены на такси в Москве выросли в 2,5 раза из-за снегопада
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Цены на такси в Москве вечером в четверг выросли в 2,5 раза из-за высокого спроса на фоне сильного снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости.
Сильный снегопад накрыл отдельные районы столицы вечером в четверг.
Так, поездка из центра города на юго-запад, стоимость которой в 17.31 мск оценивалась в 604 рубля, по состоянию на 23.39 мск уже обойдется в 1492 рубля.
"Коэффициент высокого спроса… 2,5х", - говорится в приложении "Яндекс
Go".
Там отмечается, что уехать на такси сейчас хочет 364 человека при наличии двух свободных машин.