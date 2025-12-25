Рейтинг@Mail.ru
23:56 25.12.2025 (обновлено: 23:57 25.12.2025)
Цены на такси в Москве выросли более чем в два раза из-за непогоды
Цены на такси в Москве выросли более чем в два раза из-за непогоды
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДорожное движение во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве
Дорожное движение во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Цены на такси в Москве вечером в четверг выросли в 2,5 раза из-за высокого спроса на фоне сильного снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости.
Сильный снегопад накрыл отдельные районы столицы вечером в четверг.
Так, поездка из центра города на юго-запад, стоимость которой в 17.31 мск оценивалась в 604 рубля, по состоянию на 23.39 мск уже обойдется в 1492 рубля.
"Коэффициент высокого спроса… 2,5х", - говорится в приложении "Яндекс Go".
Там отмечается, что уехать на такси сейчас хочет 364 человека при наличии двух свободных машин.
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь Москве
24 декабря, 12:31
 
ЯндексПроисшествияМосква
 
 
