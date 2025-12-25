Дорожное движение во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото

Цены на такси в Москве выросли более чем в два раза из-за непогоды

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Цены на такси в Москве вечером в четверг выросли в 2,5 раза из-за высокого спроса на фоне сильного снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости.

Сильный снегопад накрыл отдельные районы столицы вечером в четверг.

Так, поездка из центра города на юго-запад, стоимость которой в 17.31 мск оценивалась в 604 рубля, по состоянию на 23.39 мск уже обойдется в 1492 рубля.

"Коэффициент высокого спроса… 2,5х", - говорится в приложении " Яндекс Go".