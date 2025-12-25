Рейтинг@Mail.ru
Платформа A7 привезла более 2 тысяч детей в Москву на новогоднюю программу - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/moskva-2064739383.html
Платформа A7 привезла более 2 тысяч детей в Москву на новогоднюю программу
Платформа A7 привезла более 2 тысяч детей в Москву на новогоднюю программу - РИА Новости, 25.12.2025
Платформа A7 привезла более 2 тысяч детей в Москву на новогоднюю программу
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 2 тысяч детей из приграничных регионов России проводят предновогодние дни в Москве в рамках благотворительной программы "А7... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T22:56:00+03:00
2025-12-25T22:56:00+03:00
компания «а7»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064739054_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b8a759abc37c27622d7aef369bf638f1.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064739054_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_086fcfb2c3808764c5686679358955a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
компания «а7»
Компания «А7»
Платформа A7 привезла более 2 тысяч детей в Москву на новогоднюю программу

Свыше 2 тысяч детей приехали в Москву в рамках новогодней программы А7

© Фото : Пресс-служба A7Платформа A7 привезла более 2 тысяч детей в Москву на новогоднюю программу
Платформа A7 привезла более 2 тысяч детей в Москву на новогоднюю программу - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Пресс-служба A7
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 2 тысяч детей из приграничных регионов России проводят предновогодние дни в Москве в рамках благотворительной программы "А7 — детям! Время новогодних чудес", передает корреспондент РИА Новости.
Поездку в столицу организовала российская платформа трансграничных платежей A7 (создана ПСБ). Инициатива направлена на поддержку ребят из многодетных и малообеспеченных семей, а также семей участников специальной военной операции.
Генеральный директор компании Илан Шор отметил, что Новый год — это, прежде всего, семейный праздник, время чудес и исполнения желаний. Он добавил, что А7 является молодой компанией, но с начала своего пути осознает важность социальной ответственности и не остается безразличной к проблемам людей.
"Именно поэтому мы пригласили 2 тысячи ребят из приграничных регионов России в Москву, чтобы подарить им незабываемые эмоции и ощущение настоящего праздника. Мы уверены, что инвестиция в детей — это самая важная и долгосрочная инвестиция в будущее нашей страны и ее процветание", — отметил Шор.
В столицу приехали школьники из Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Новогоднее путешествие для них началось 23 декабря в Ростове-на-Дону праздничным концертом на железнодорожной платформе. Затем дети отправились в Москву на специальном "Новогоднем экспрессе", где для них проводилась анимационная программа.
В столице для юных гостей подготовили насыщенную программу: экскурсии по праздничному городу, посещение музеев, мастер-классы и игры. Школьники прогулялись по новогодней Москве: они побывали на Красной площади и ВДНХ, посетили мультимедийный музей "Россия — моя история" и Дарвиновский музей, отдохнули в кинотеатре.
"Мы были сегодня на экскурсии на Красной площади. Весь город сияет и блестит. Даже вид из окна отеля на ВДНХ. У нас такого, к сожалению, нет. Дети узнали о поездке за неделю и очень предвкушали", — рассказала заместитель главы администрации Амвросевского муниципального округа ДНР Елена Крюкова.
Сопровождающий детей из Херсонской области Лев Заборников рассказал, что дети мечтали увидеть снежные улицы.
"Учитывая, что Херсонская область — это юг, дети мечтали увидеть настоящую зиму. По-морозному Москва нас и встретила. Тем более дети мечтали увидеть "Щелкунчика", еще и на этой ледовой площадке. Они добирались двое суток и очень хотят увидеть представление", — сказал Заборников.
Кульминацией трехдневного пребывания стал просмотр ледового шоу "Щелкунчик" на "Навка Арене". По словам юных зрителей, представление держало в напряжении от начала до конца. На переполненной арене разворачивалось впечатляющее действо: сложные акробатические номера и выступления воздушных гимнастов сочетались со световыми эффектами и элементами огненного шоу.
Перед детьми на льду выступили звезды мирового фигурного катания, такие как Маргарита Дробязко и другие именитые фигуристы. С наступающим Новым годом зрителей поздравил Петр Чернышов. После представления детям вручили подарки.
Ребята пробудут в Москве до 26 декабря.
Платформа международных платежей A7 была основана в 2024 году. Компания активно развивает направление социальной ответственности. При поддержке платформы в Курске, рядом с трассой М-2 "Крым", создается современный семейный парк развлечений площадью 12 гектаров. Планируется, что на этой территории построят 25 аттракционов нового поколения, спортивные и игровые площадки, мини-стадион, каток и фонтан.
 
Компания «А7»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала