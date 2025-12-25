Платформа A7 привезла более 2 тысяч детей в Москву на новогоднюю программу

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 2 тысяч детей из приграничных регионов России проводят предновогодние дни в Москве в рамках благотворительной программы "А7 — детям! Время новогодних чудес", передает корреспондент РИА Новости.
Поездку в столицу организовала российская платформа трансграничных платежей A7 (создана ПСБ). Инициатива направлена на поддержку ребят из многодетных и малообеспеченных семей, а также семей участников специальной военной операции.
Генеральный директор компании Илан Шор отметил, что Новый год — это, прежде всего, семейный праздник, время чудес и исполнения желаний. Он добавил, что А7 является молодой компанией, но с начала своего пути осознает важность социальной ответственности и не остается безразличной к проблемам людей.
В столицу приехали школьники из Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Новогоднее путешествие для них началось 23 декабря в Ростове-на-Дону праздничным концертом на железнодорожной платформе. Затем дети отправились в Москву на специальном "Новогоднем экспрессе", где для них проводилась анимационная программа.
В столице для юных гостей подготовили насыщенную программу: экскурсии по праздничному городу, посещение музеев, мастер-классы и игры. Школьники прогулялись по новогодней Москве: они побывали на Красной площади и ВДНХ, посетили мультимедийный музей "Россия — моя история" и Дарвиновский музей, отдохнули в кинотеатре.
"Мы были сегодня на экскурсии на Красной площади. Весь город сияет и блестит. Даже вид из окна отеля на ВДНХ. У нас такого, к сожалению, нет. Дети узнали о поездке за неделю и очень предвкушали", — рассказала заместитель главы администрации Амвросевского муниципального округа ДНР Елена Крюкова.
Сопровождающий детей из Херсонской области Лев Заборников рассказал, что дети мечтали увидеть снежные улицы.
"Учитывая, что Херсонская область — это юг, дети мечтали увидеть настоящую зиму. По-морозному Москва нас и встретила. Тем более дети мечтали увидеть "Щелкунчика", еще и на этой ледовой площадке. Они добирались двое суток и очень хотят увидеть представление", — сказал Заборников.
Кульминацией трехдневного пребывания стал просмотр ледового шоу "Щелкунчик" на "Навка Арене". По словам юных зрителей, представление держало в напряжении от начала до конца. На переполненной арене разворачивалось впечатляющее действо: сложные акробатические номера и выступления воздушных гимнастов сочетались со световыми эффектами и элементами огненного шоу.
Перед детьми на льду выступили звезды мирового фигурного катания, такие как Маргарита Дробязко и другие именитые фигуристы. С наступающим Новым годом зрителей поздравил Петр Чернышов. После представления детям вручили подарки.
Ребята пробудут в Москве до 26 декабря.
Платформа международных платежей A7 была основана в 2024 году. Компания активно развивает направление социальной ответственности. При поддержке платформы в Курске, рядом с трассой М-2 "Крым", создается современный семейный парк развлечений площадью 12 гектаров. Планируется, что на этой территории построят 25 аттракционов нового поколения, спортивные и игровые площадки, мини-стадион, каток и фонтан.