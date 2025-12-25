Рейтинг@Mail.ru
22:46 25.12.2025
Московские службы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега
© РИА Новости / Алексей НаумовСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Алексей Наумов
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"В городе снег. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в соответствии с погодными условиями проводятся необходимые регламентные работы.
"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге", - добавляется в сообщении.
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на Новый год
24 декабря, 12:20
 
