Московские службы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега
Московские службы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети из-за снега, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 25.12.2025
