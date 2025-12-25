https://ria.ru/20251225/moskva-2064715498.html
Депкульт Москвы выразил соболезнования в связи со смертью Веры Алентовой
Депкульт Москвы выразил соболезнования в связи со смертью Веры Алентовой
Депкульт Москвы выразил соболезнования в связи со смертью Веры Алентовой
Департамент культуры Москвы выразил искренние соболезнования в связи с кончиной народной артистки России Веры Алентовой, отметив, что она посвятила себя сцене и
Депкульт Москвы выразил соболезнования в связи со смертью Веры Алентовой
Депкульт Москвы: Вера Алентова посвятила себя сцене и искусству