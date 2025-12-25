Рейтинг@Mail.ru
19:41 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/moskva-2064715498.html
Депкульт Москвы выразил соболезнования в связи со смертью Веры Алентовой
Депкульт Москвы выразил соболезнования в связи со смертью Веры Алентовой
Департамент культуры Москвы выразил искренние соболезнования в связи с кончиной народной артистки России Веры Алентовой, отметив, что она посвятила себя сцене и РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T19:41:00+03:00
2025-12-25T19:41:00+03:00
россия, москва, вера алентова, департамент культуры, умерла вера алентова, общество
Россия, Москва, Вера Алентова, Департамент культуры, Умерла Вера Алентова, Общество
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАктриса Вера Алентова
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Актриса Вера Алентова. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Департамент культуры Москвы выразил искренние соболезнования в связи с кончиной народной артистки России Веры Алентовой, отметив, что она посвятила себя сцене и искусству.
Ранее Театр имени Пушкина сообщил, что народная артистка РФ Вера Алентова скончалась в четверг, ей было 83 года.
"Департамент культуры выражает искренние соболезнования родным и близким актрисы. Церемония прощания с Верой Валентиновной пройдет в Театре имени Пушкина 29 декабря. Вера Валентиновна посвятила себя сцене и искусству. Светлая память", - говорится в сообщении Telegram-канале департамента.
РоссияМоскваВера АлентоваДепартамент культурыУмерла Вера АлентоваОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала