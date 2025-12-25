Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт до конца недели
19:30 25.12.2025 (обновлено: 20:10 25.12.2025)
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт до конца недели
Москвичам стоит использовать городской транспорт до конца недели из-за непогоды, призывает столичный департамент транспорта.
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москвичам стоит использовать городской транспорт до конца недели из-за непогоды, призывает столичный департамент транспорта.
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в четверг сообщил, что городские службы в столице перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды.
"По прогнозу синоптиков, до завтрашнего утра в Москве будут снег и сильный ветер, возможно образование гололедицы. Рекомендуем до конца недели для передвижений использовать городской транспорт. Если поездки на автомобиле не отложить, то планируйте их в более позднее время: после 20.00", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Департамент отмечает, что интенсивное движение сейчас наблюдается в оба направления на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Лужнецкой эстакады, МКАД в районе Ярославского шоссе и Минской улице.
"На движение влияют локальные ограничения движения, снижение скорости из-за погодных условий, увеличение числа поездок в предновогодние дни, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП", - добавляется в сообщении департамента транспорта.
