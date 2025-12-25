Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт до конца недели

"По прогнозу синоптиков, до завтрашнего утра в Москве будут снег и сильный ветер, возможно образование гололедицы. Рекомендуем до конца недели для передвижений использовать городской транспорт. Если поездки на автомобиле не отложить, то планируйте их в более позднее время: после 20.00", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.