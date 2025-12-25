Рейтинг@Mail.ru
Удальцова* приговорили к шести годам колонии
25.12.2025
Удальцова* приговорили к шести годам колонии
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову* по делу об оправдании терроризма в интернете
Удальцова* приговорили к шести годам колонии

Удальцов получил 6 лет колонии строгого режима по делу об оправдании терроризма

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛидер "Левого фронта" Сергей Удальцов*
Лидер Левого фронта Сергей Удальцов* - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов*. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд вынес приговор лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову* по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщил РИА Новости участник процесса.
"Удальцову* назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в колонии строгого режима", — рассказал собеседник агентства.
Сам осужденный вину не признал. Как он рассказал журналистам, его обвиняли в размещении в Сети публикаций "в поддержку ребят из Уфы" — участников "марксистского кружка", арестованных по делу о создании террористического сообщества. Они получили сроки от 16 до 22 лет. В зависимости от роли и степени участия в преступлении членов ячейки признали виновными в:
  • приготовлении к насильственному захвату власти;
  • прохождении обучения для осуществления терактов;
  • подготовке к хищению боеприпасов, взрывчатки и взрывных устройств, а также их незаконном хранении;
  • организации террористического сообщества и участии в нем;
  • публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.
Удальцов* — основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его не раз задерживали за участие в незаконных акциях и демонстрациях в центре Москвы. Летом 2014-го он получил срок 4,5 года за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012-го, а также планирование похожих акций в других регионах.
Последняя состоялась в декабре 2023-го на Красной площади, 12 января 2024 года его арестовали. После этого Удальцова* включили в список террористов и экстремистов.
Рассмотрение дела Удальцова* затянулось, среди прочего, из-за уголовного дела в отношении судьи, который выстрелил в ногу таксисту из незарегистрированного травмата. В итоге процесс пришлось начинать заново в ином судебном составе.

* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
