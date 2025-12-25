Удальцова* приговорили к шести годам колонии

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд вынес приговор лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову* по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщил РИА Новости участник процесса.

"Удальцову* назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в колонии строгого режима", — рассказал собеседник агентства.

Сам осужденный вину не признал. Как он рассказал журналистам, его обвиняли в размещении в Сети публикаций "в поддержку ребят из Уфы" — участников "марксистского кружка", арестованных по делу о создании террористического сообщества. Они получили сроки от 16 до 22 лет. В зависимости от роли и степени участия в преступлении членов ячейки признали виновными в:

приготовлении к насильственному захвату власти;

прохождении обучения для осуществления терактов;

подготовке к хищению боеприпасов, взрывчатки и взрывных устройств, а также их незаконном хранении;

организации террористического сообщества и участии в нем;

публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Удальцов* — основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его не раз задерживали за участие в незаконных акциях и демонстрациях в центре Москвы. Летом 2014-го он получил срок 4,5 года за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012-го, а также планирование похожих акций в других регионах.

Последняя состоялась в декабре 2023-го на Красной площади, 12 января 2024 года его арестовали. После этого Удальцова* включили в список террористов и экстремистов.