В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время снегопада в Москве

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Городские службы в столице перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в столичном регионе в период с 25 по 29 декабря ожидаются снег, местами сильный, возможна метель. Осадки начнутся в ближайшие часы. В пятницу прогнозируется резкое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - сказал Бирюков журналистам.

Заммэра подчеркнул, что коммунальные службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети.

"Согласно регламентам, по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, при необходимости - противогололедная обработка. Цикл работ будем повторять в соответствии с погодной ситуацией. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО (Троицкого и Новомосковского административных округов), организуем дежурство тягачей", - рассказал Бирюков.