https://ria.ru/20251225/moskva-2064665370.html
В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности
В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 25.12.2025
В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы в столице перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:34:00+03:00
2025-12-25T16:34:00+03:00
2025-12-25T18:40:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
тинао
новомосковский административный округ
петр бирюков
московское центральное кольцо (мцк)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064704584_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_a8131c78ea800f920d1a72a2f478fad2.jpg
https://realty.ria.ru/20251225/moszhilinspektsija-2064658144.html
https://ria.ru/20251217/katok-2062583480.html
москва
тинао
новомосковский административный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064704584_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_3a1d73ee288942263087ef0f4089e489.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тинао, новомосковский административный округ, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк), новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, Новомосковский административный округ, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК), Новый год
В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности
В Москве горслужбы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Городские службы в столице перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, в столичном регионе в период с 25 по 29 декабря ожидаются снег, местами сильный, возможна метель. Осадки начнутся в ближайшие часы. В пятницу прогнозируется резкое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - сказал Бирюков журналистам.
Заммэра подчеркнул, что коммунальные службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети.
"Согласно регламентам, по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, при необходимости - противогололедная обработка. Цикл работ будем повторять в соответствии с погодной ситуацией. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО (Троицкого и Новомосковского административных округов), организуем дежурство тягачей", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что особое внимание уделят очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Бирюков призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, не парковать машины под деревьями, по возможности перенести поездки на автомобилях.