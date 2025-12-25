Рейтинг@Mail.ru
12:53 25.12.2025
В Москве отчислили школьника, оскорблявшего учителя
В Москве отчислили школьника, оскорблявшего учителя
В Москве отчислили школьника, оскорблявшего учителя

Информацию об ученике, оскорбившем учителя в школе в Москве, передали в КДН

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Информация об ученике, который оскорбил учителя в школе в Москве, передана в комиссию по делам несовершеннолетних, родители написали заявление о его отчислении, сообщила РИА Новости директор школы №1158 Татьяна Киркова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в школе №1158 в Москве ученик оскорблял учителя на уроке и записывал издевательства на видео.
"Педагог не стал жаловаться на подростка, школа узнала о произошедшем от родительского сообщества и коллег вечером 24 декабря и незамедлительно начала внутреннюю проверку. Утром 25 декабря родители подростка были вызваны в школу... Инцидент не будет замалчиваться. Семья уже написала заявление об отчислении сына. Школа передала информацию о случившемся в комиссию по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы - для правовой оценки действий подростка", - сказала Киркова.
Директор отметила, что поведение ученика является категорически неприемлемым и нарушает нормы морали и элементарного уважения к человеку и профессии. В школе убеждены, что уважение к окружающим формируется прежде всего в семье. Школа может и должна воспитывать, но базовые ценности закладываются родителями. Их отсутствие неизбежно приводит к подобным ситуациям, сказала она. Директор подчеркнула, что школа занимает принципиальную позицию: оскорбления педагогов и агрессия недопустимы и не должны оставаться без последствий.
