Рейтинг@Mail.ru
В Москве обновили более 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:15 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/moskva-2064554896.html
В Москве обновили более 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов
В Москве обновили более 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов - РИА Новости, 25.12.2025
В Москве обновили более 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов
Специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов в столице в этом году, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T12:15:00+03:00
2025-12-25T12:15:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564311739_0:234:3130:1995_1920x0_80_0_0_4420b1c5fcc3c71714d8d20264bcbccb.jpg
https://ria.ru/20251225/moskva-2064523395.html
https://ria.ru/20251225/sluzhba-2064540051.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564311739_401:0:3130:2047_1920x0_80_0_0_9aa05555a017e9ba819c531f47078930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве обновили более 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов

Более 4 тыс. кв. м шумозащитных экранов заменили в Москве в этом году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШумозащитные экраны на дороге
Шумозащитные экраны на дороге - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Шумозащитные экраны на дороге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов в столице в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня шумозащитные экраны - важный элемент современной городской инфраструктуры. Они помогают минимизировать шум от дорожного движения вблизи остановок городского транспорта, парков и густонаселенных районов. В этом году в общей сложности заменили свыше 4 тысяч квадратных метров таких конструкций", - рассказал Бирюков.
Отремонтированный подъезд жилого дома - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Москве в 2025 году отремонтировали более 2,4 тысячи домов
Вчера, 10:32
Заммэра рассказал, что, в частности, шумозащитные экраны обновили на участках МКАД, МСД и Третьего транспортного кольца, Варшавском, Ленинградском, Можайском шоссе и ряде других магистралей.
"При замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика. Используются панели только серого цвета и унифицированного размера, это позволяет упростить их ремонт и сократить расходы на обслуживание. Высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия, учитываются такие параметры, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, загруженность трассы. Например, высота конструкций на участках вдоль МКАД составляет порядка восьми метров", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дорожные службы постоянно контролируют состояние шумозащитных экранов, их регулярно промывают и оперативно ремонтируют при повреждении.
Арт-павильон Мандарин на Старом Арбате в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Москве городские службы будут дежурить во все новогодние дни
Вчера, 11:20
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала