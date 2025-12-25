В Москве обновили более 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили более 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов в столице в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Сегодня шумозащитные экраны - важный элемент современной городской инфраструктуры. Они помогают минимизировать шум от дорожного движения вблизи остановок городского транспорта, парков и густонаселенных районов. В этом году в общей сложности заменили свыше 4 тысяч квадратных метров таких конструкций", - рассказал Бирюков.

Заммэра рассказал, что, в частности, шумозащитные экраны обновили на участках МКАД, МСД и Третьего транспортного кольца, Варшавском, Ленинградском, Можайском шоссе и ряде других магистралей.

"При замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика. Используются панели только серого цвета и унифицированного размера, это позволяет упростить их ремонт и сократить расходы на обслуживание. Высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия, учитываются такие параметры, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, загруженность трассы. Например, высота конструкций на участках вдоль МКАД составляет порядка восьми метров", - добавил он.