В Москве в 2025 году отремонтировали более 2,4 тысячи домов

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обновили более 2,4 тысячи домов в рамках программы капремонта в 2025 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров. Всего с 2015 года отремонтировали уже более 16 тысяч многоквартирных домов, только в этом году - свыше 2,4 тысячи", - отметил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что в рамках программы обновляют внешний облик здания, производят замену инженерных систем и лифтов, ремонтируют крыши, подъезды и входные группы.

"Перечень работ для каждого объекта определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых положительных температур", - пояснил Бирюков.