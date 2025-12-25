Рейтинг@Mail.ru
В Москве в 2025 году отремонтировали более 2,4 тысячи домов
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:32 25.12.2025
В Москве в 2025 году отремонтировали более 2,4 тысячи домов
В Москве в 2025 году отремонтировали более 2,4 тысячи домов - РИА Новости, 25.12.2025
В Москве в 2025 году отремонтировали более 2,4 тысячи домов
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обновили более 2,4 тысячи домов в рамках программы капремонта в 2025 году, сообщил заммэра Москвы по...
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве в 2025 году отремонтировали более 2,4 тысячи домов

Более 2,4 тысячи домов отремонтировали в рамках программы капремонта в Москве

© Пресс-служба Фонда капремонта МосквыОтремонтированный подъезд жилого дома
Отремонтированный подъезд жилого дома - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Пресс-служба Фонда капремонта Москвы
Отремонтированный подъезд жилого дома. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обновили более 2,4 тысячи домов в рамках программы капремонта в 2025 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров. Всего с 2015 года отремонтировали уже более 16 тысяч многоквартирных домов, только в этом году - свыше 2,4 тысячи", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в рамках программы обновляют внешний облик здания, производят замену инженерных систем и лифтов, ремонтируют крыши, подъезды и входные группы.
"Перечень работ для каждого объекта определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых положительных температур", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что на особом контроле находится соблюдение сроков эксплуатации лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, нет дополнительного продления периода эксплуатации.
Вид на третье транспортное кольце в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Более 1350 км воздушных линий убрали под землю за 10 лет в Москве
18 декабря, 15:49
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
