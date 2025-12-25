Рейтинг@Mail.ru
Синоптик спрогнозировал температуру в новогоднюю ночь в Москве - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:46 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/moskva-2064501487.html
Синоптик спрогнозировал температуру в новогоднюю ночь в Москве
Синоптик спрогнозировал температуру в новогоднюю ночь в Москве - РИА Новости, 25.12.2025
Синоптик спрогнозировал температуру в новогоднюю ночь в Москве
Температура воздуха в новогоднюю ночь в Москве опустится до минус 10-13 градусов, снежный покров составит 10-15 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T07:46:00+03:00
2025-12-25T07:46:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064305306_0:344:3028:2047_1920x0_80_0_0_ae11671919691f3d9fdc21bd9d32f624.jpg
https://ria.ru/20251225/pogoda-2064501217.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064305306_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_81a9dadedd99c9da49d5e370fbb0a266.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, новый год
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Новый год
Синоптик спрогнозировал температуру в новогоднюю ночь в Москве

Тишковец: температура в новогоднюю ночь в Москве опустится до -13 градусов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Предновогодняя Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Температура воздуха в новогоднюю ночь в Москве опустится до минус 10-13 градусов, снежный покров составит 10-15 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В новогоднюю ночь будет 10 - 13 бодрящего мороза! Москва подойдет к 2026 году со снежным покровом до 10-15 сантиметров, в течение первой декады января сугробы вырастут до 18 сантиметров. Идеальная русская зима", - рассказал Тишковец.
Работники коммунальной службы убирают выпавший снег в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Вчера, 07:39
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала