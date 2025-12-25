https://ria.ru/20251225/moskva-2064501487.html
Синоптик спрогнозировал температуру в новогоднюю ночь в Москве
Синоптик спрогнозировал температуру в новогоднюю ночь в Москве
Температура воздуха в новогоднюю ночь в Москве опустится до минус 10-13 градусов, снежный покров составит 10-15 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 25.12.2025
Синоптик спрогнозировал температуру в новогоднюю ночь в Москве
Тишковец: температура в новогоднюю ночь в Москве опустится до -13 градусов