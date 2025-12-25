Рейтинг@Mail.ru
СМИ: экс-советника Горбачева сбили в центре Москвы
02:02 25.12.2025 (обновлено: 11:31 25.12.2025)
СМИ: экс-советника Горбачева сбили в центре Москвы
СМИ: экс-советника Горбачева сбили в центре Москвы

© Фото : Московский педагогический государственный университетБорис Славин
© Фото : Московский педагогический государственный университет
Борис Славин. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Экс-советник, бывший помощник Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева Борис Славин попал под колеса автомобиля Mercedes в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.
"Авария произошла накануне вечером в центре Москвы. Восьмидесятичетырехлетний политолог попал под колеса авто", — говорится в сообщении.
По словам сына Славина, врачи диагностировали у его отца тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и раны лица. Сейчас Славин-старший находится в реанимации ГКБ имени С. П. Боткина.
Борис Федорович Славин (родился 26 января 1941 года, Сталинград) — советский и российский политолог, журналист, публицист. С 2000 года был помощником и соавтором Михаила Горбачева.
МоскваСталинградМихаил ГорбачевКПССMercedes
 
 
