СМИ: экс-советника Горбачева сбили в центре Москвы
СМИ: экс-советника Горбачева сбили в центре Москвы - РИА Новости, 25.12.2025
СМИ: экс-советника Горбачева сбили в центре Москвы
Экс-советник, бывший помощник Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева Борис Славин попал под колеса автомобиля Mercedes в центре Москвы, сообщает РЕН... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T02:02:00+03:00
2025-12-25T02:02:00+03:00
2025-12-25T11:31:00+03:00
москва
сталинград
михаил горбачев
кпсс
mercedes
москва
сталинград
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064544487_0:5:676:511_1920x0_80_0_0_a8967ae9c2f1ad356dd58e9ad832f4d5.jpg
москва, сталинград, михаил горбачев, кпсс, mercedes
Москва, Сталинград, Михаил Горбачев, КПСС, Mercedes
СМИ: экс-советника Горбачева сбили в центре Москвы
РЕН ТВ: экс-советника Горбачева Славина сбил в центре Москвы Mercedes