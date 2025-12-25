Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд назвал причины резкого похолодания в Москве - РИА Новости, 25.12.2025
01:53 25.12.2025 (обновлено: 13:42 25.12.2025)
Вильфанд назвал причины резкого похолодания в Москве
Вильфанд назвал причины резкого похолодания в Москве
Вильфанд назвал причины резкого похолодания в Москве

Вильфанд: резкое похолодание в Москве вызвано антициклоном

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Резкое похолодание в начале недели в Москве было связано с вторжением холодного антициклона с севера, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Холодный антициклон, что называется, вторгся, в ночь на понедельник на европейскую территорию, и тут при малооблачной погоде - ещё один фактор, помимо холодного воздуха, еще и выхолаживание при малооблачном небе, что характерно для антициклона, поэтому такие низкие температуры", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что ранее воздушные массы перемещались вдоль северной границы России с запада на восток, поэтому полярный воздух не мог проникнуть на юг европейской территории.
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь Москве
24 декабря, 12:31
 
МоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
