https://ria.ru/20251225/moskva-2064486184.html
Вильфанд назвал причины резкого похолодания в Москве
Вильфанд назвал причины резкого похолодания в Москве - РИА Новости, 25.12.2025
Вильфанд назвал причины резкого похолодания в Москве
Резкое похолодание в начале недели в Москве было связано с вторжением холодного антициклона с севера, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T01:53:00+03:00
2025-12-25T01:53:00+03:00
2025-12-25T13:42:00+03:00
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061024700_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_4523242bb13f7ce865bf653b38a2c085.jpg
https://ria.ru/20251224/pogoda-2064314755.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061024700_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_c7daac1d0611eb8fbd54f1cb8bffff7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд назвал причины резкого похолодания в Москве
Вильфанд: резкое похолодание в Москве вызвано антициклоном