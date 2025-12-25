Рейтинг@Mail.ru
Москалькова призвала включить независимые органы в судебный процесс - РИА Новости, 25.12.2025
23:48 25.12.2025
Москалькова призвала включить независимые органы в судебный процесс
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что в судебный процесс для повышения гарантий прав человека необходимо включить независимые...
общество
россия
татьяна москалькова
россия
общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова призвала включить независимые органы в судебный процесс

Москалькова считает необходимым включить в судебный процесс независимые органы

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что в судебный процесс для повышения гарантий прав человека необходимо включить независимые органы.
Москалькова в интервью радио "Комсомольская правда" отметила, что в настоящее время судьи, принимая решение единолично, могут назначить человеку довольно суровое наказание.
«
"Уполномоченный по правам человека имеет право обратиться с ходатайством о пересмотре только вступившего в законную силу решения суда. Может быть, на будущее, конечно, важно было бы вот этот элемент независимого органа включить в процесс для повышения гарантий прав человека", - сказала она.
По словам федерального омбудсмена, нередко обвинительные заключения фактически повторяются в приговорах суда, людям могут отказывать в предоставлении оправдательных доказательств и в удовлетворении их ходатайств об осуществлении независимой экспертизы.
Уполномоченный уточнила, что присяжные выносят гораздо большее количество оправдательных приговоров, однако сейчас очень сложно привлечь людей к этой работе.
