Москалькова призвала включить независимые органы в судебный процесс

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что в судебный процесс для повышения гарантий прав человека необходимо включить независимые органы.
отметила, что в настоящее время судьи, принимая решение единолично, могут назначить человеку довольно суровое наказание.
"Уполномоченный по правам человека имеет право обратиться с ходатайством о пересмотре только вступившего в законную силу решения суда. Может быть, на будущее, конечно, важно было бы вот этот элемент независимого органа включить в процесс для повышения гарантий прав человека", - сказала она.
По словам федерального омбудсмена, нередко обвинительные заключения фактически повторяются в приговорах суда, людям могут отказывать в предоставлении оправдательных доказательств и в удовлетворении их ходатайств об осуществлении независимой экспертизы.
Уполномоченный уточнила, что присяжные выносят гораздо большее количество оправдательных приговоров, однако сейчас очень сложно привлечь людей к этой работе.