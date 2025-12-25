https://ria.ru/20251225/moroz-2064503352.html
Дед Мороз рассказал, сколько писем он получает от взрослых
Дед Мороз рассказал, сколько писем он получает от взрослых - РИА Новости, 25.12.2025
Дед Мороз рассказал, сколько писем он получает от взрослых
Всероссийский Дед Мороз получает письма от людей всех возрастов, одна треть из них приходит от взрослых, сообщил в интервью РИА Новости сам зимний волшебник. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T08:12:00+03:00
2025-12-25T08:12:00+03:00
2025-12-25T08:12:00+03:00
общество
великий устюг
дед мороз
встреча нового года в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/72/1482837241_0:244:2909:1880_1920x0_80_0_0_8c24fc3f0b49357d0bd58f806cc5c8a8.jpg
https://ria.ru/20251130/dedmoroz-2056705642.html
великий устюг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/72/1482837241_155:175:2629:2031_1920x0_80_0_0_75dc6e037a400548ac1dd97264ea7e74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, великий устюг, дед мороз, встреча нового года в россии
Общество, Великий Устюг, Дед Мороз, Встреча Нового года в России
Дед Мороз рассказал, сколько писем он получает от взрослых
Дед Мороз рассказал, что треть писем получает от взрослых