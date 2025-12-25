Рейтинг@Mail.ru
Дед Мороз рассказал, сколько писем он получает от взрослых - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/moroz-2064503352.html
Дед Мороз рассказал, сколько писем он получает от взрослых
Дед Мороз рассказал, сколько писем он получает от взрослых - РИА Новости, 25.12.2025
Дед Мороз рассказал, сколько писем он получает от взрослых
Всероссийский Дед Мороз получает письма от людей всех возрастов, одна треть из них приходит от взрослых, сообщил в интервью РИА Новости сам зимний волшебник. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T08:12:00+03:00
2025-12-25T08:12:00+03:00
общество
великий устюг
дед мороз
встреча нового года в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/72/1482837241_0:244:2909:1880_1920x0_80_0_0_8c24fc3f0b49357d0bd58f806cc5c8a8.jpg
https://ria.ru/20251130/dedmoroz-2056705642.html
великий устюг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/72/1482837241_155:175:2629:2031_1920x0_80_0_0_75dc6e037a400548ac1dd97264ea7e74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, великий устюг, дед мороз, встреча нового года в россии
Общество, Великий Устюг, Дед Мороз, Встреча Нового года в России
Дед Мороз рассказал, сколько писем он получает от взрослых

Дед Мороз рассказал, что треть писем получает от взрослых

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДед Мороз из Великого Устюга
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Дед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз получает письма от людей всех возрастов, одна треть из них приходит от взрослых, сообщил в интервью РИА Новости сам зимний волшебник.
"Пишут часто из школ и детских садов. Меня поздравляют с праздниками, ребята и взрослые приглашают в гости. Примерно 1/3 писем приходит от взрослых. Пишут люди всех возрастов, как правило, профессии свои не указывают", - сказал Дед Мороз.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
Участники парада Дедов Морозов и Снегурочек - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Новогодний гид: где в России найти настоящих Дедов Морозов
30 ноября, 03:02
 
ОбществоВеликий УстюгДед МорозНовый год в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала