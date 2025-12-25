Бывший вице-премьер Молдавии оценил работу Мунтяну

КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Новый премьер Молдавии Александр Мунтяну игнорирует все значимые события в стране, заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский.

"Говорят, что хороший специалист не всегда может стать хорошим директором… Мунтяну очень интеллигентно ведет разговор, но обходит все острые действия, и все острые события обходят его внимание", - заявил Муравский журналистам.

Он отметил, что многого ожидал от нового премьер-министра, однако за два месяца работы тот так и не смог произвести впечатления.

"Если использовать терминологию, применяемую к именованию царей, Штефан Великий, Александр Добрый, то у Мунтяну будет получено определение Александр Тишайший или Александр Незаметный", - объяснил бывший вице-премьер.

Парламент Молдавии на заседании 31 октября голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, " Нашей партии " и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России , против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.