Бывший вице-премьер Молдавии оценил работу Мунтяну - РИА Новости, 25.12.2025
17:52 25.12.2025 (обновлено: 17:58 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/moldaviya-2064688331.html
Бывший вице-премьер Молдавии оценил работу Мунтяну
Новый премьер Молдавии Александр Мунтяну игнорирует все значимые события в стране, заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский. РИА Новости, 25.12.2025
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
наша партия
sputnik молдова
московский комсомолец
молдавия
гагаузия
кишинев
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, наша партия, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Наша партия, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Новый премьер Молдавии Александр Мунтяну игнорирует все значимые события в стране, заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский.
"Говорят, что хороший специалист не всегда может стать хорошим директором… Мунтяну очень интеллигентно ведет разговор, но обходит все острые действия, и все острые события обходят его внимание", - заявил Муравский журналистам.
В Молдавии заявили, что ЕС заморозил переговоры о вступлении страны
Вчера, 16:18
Он отметил, что многого ожидал от нового премьер-министра, однако за два месяца работы тот так и не смог произвести впечатления.
"Если использовать терминологию, применяемую к именованию царей, Штефан Великий, Александр Добрый, то у Мунтяну будет получено определение Александр Тишайший или Александр Незаметный", - объяснил бывший вице-премьер.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Новый премьер Молдавии не сможет управлять автономно, считает политолог
4 ноября, 17:02
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулНаша партияSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
