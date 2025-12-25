Бывший вице-премьер Молдавии оценил работу Мунтяну

КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Новый премьер Молдавии Александр Мунтяну игнорирует все значимые события в стране, заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский.
"Говорят, что хороший специалист не всегда может стать хорошим директором… Мунтяну очень интеллигентно ведет разговор, но обходит все острые действия, и все острые события обходят его внимание", - заявил Муравский журналистам.
Он отметил, что многого ожидал от нового премьер-министра, однако за два месяца работы тот так и не смог произвести впечатления.
"Если использовать терминологию, применяемую к именованию царей, Штефан Великий, Александр Добрый, то у Мунтяну будет получено определение Александр Тишайший или Александр Незаметный", - объяснил бывший вице-премьер.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.