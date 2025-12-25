Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии заявили, что ЕС заморозил переговоры о вступлении страны - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/moldaviya-2064659863.html
В Молдавии заявили, что ЕС заморозил переговоры о вступлении страны
В Молдавии заявили, что ЕС заморозил переговоры о вступлении страны - РИА Новости, 25.12.2025
В Молдавии заявили, что ЕС заморозил переговоры о вступлении страны
Брюссель заморозил переговоры о присоединении Молдавии к Европейскому Союзу, на сегодняшний день ведутся лишь технические обсуждения, заявил депутат парламента... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:18:00+03:00
2025-12-25T16:18:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
украина
молдавия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797111940_0:139:1353:900_1920x0_80_0_0_366c1af437f3fd6600fdd9aea8aed901.jpg
https://ria.ru/20251222/kishinev-2063802067.html
https://ria.ru/20251220/moldavija-2063471103.html
россия
украина
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797111940_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_3032d177a0823e15b4e18722df7f7546.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мария захарова, украина, молдавия, евросоюз
В мире, Россия, Мария Захарова, Украина, Молдавия, Евросоюз
В Молдавии заявили, что ЕС заморозил переговоры о вступлении страны

Цырдя заявил, что Брюссель заморозил переговоры о вступлении Молдавии в ЕС

© Sputnik / Anatolii KiriakФлаги ЕС и Молдавии
Флаги ЕС и Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флаги ЕС и Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Брюссель заморозил переговоры о присоединении Молдавии к Европейскому Союзу, на сегодняшний день ведутся лишь технические обсуждения, заявил депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.
"Европейский союз до сих пор не открыл официальные переговоры о вступлении Молдавии в ЕС, то есть переговоры заморожены. Нам сказали, что спешить пока некуда, нужно подумать, посмотреть, а пока ведутся технические обсуждения без четкого графика и без юридического решения", - заявил Цырдя в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Политолог назвал основное препятствие для вступления Молдавии в ЕС
22 декабря, 12:14
По его словам, это означает, что Молдавия не сможет вступить в Евросоюз до 2028 года, несмотря на обещания властей республики.
"Сейчас власти говорят о том, что мы не готовы к вступлению. Об этом говорит и посол Европейского союза. Все их предвыборные обещания (о вступлении в ЕС - ред.) уже забыты", - добавил депутат.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
У Молдавии появляется все больше наступательного оружия, заявил глава ПМР
20 декабря, 08:17
 
В миреРоссияМария ЗахароваУкраинаМолдавияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала