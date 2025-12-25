В Молдавии заявили, что ЕС заморозил переговоры о вступлении страны

КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Брюссель заморозил переговоры о присоединении Молдавии к Европейскому Союзу, на сегодняшний день ведутся лишь технические обсуждения, заявил депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.

По его словам, это означает, что Молдавия не сможет вступить в Евросоюз до 2028 года, несмотря на обещания властей республики.

"Сейчас власти говорят о том, что мы не готовы к вступлению. Об этом говорит и посол Европейского союза. Все их предвыборные обещания (о вступлении в ЕС - ред.) уже забыты", - добавил депутат.