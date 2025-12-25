Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал обеспечить связь России с дружественными странами
11:33 25.12.2025 (обновлено: 11:36 25.12.2025)
Мишустин призвал обеспечить связь России с дружественными странами
китай, россия, гонконг, михаил мишустин, аэрофлот, авиасообщение, правительство рф
Китай, Россия, Гонконг, Михаил Мишустин, Аэрофлот, Авиасообщение, Правительство РФ
Мишустин призвал обеспечить связь России с дружественными странами

Мишустин призвал обеспечить авиаперелетами связь с дружественными странами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор компании "Аэрофлот" Сергей Александровский во время встречи. 25 декабря 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор компании Аэрофлот Сергей Александровский во время встречи. 25 декабря 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор компании "Аэрофлот" Сергей Александровский во время встречи. 25 декабря 2025
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Важно обеспечить с помощью авиаперелетов связанность России с дружественными странами, куда растет туристический поток, в частности с Китаем, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.
"Президент неоднократно говорил, что надо связанность страны сделать доступной. Очень важно также сделать это на международных направлениях, особенно в странах, в которые сейчас растет поток, в частности Китай и другие дружественные страны", - сказал Мишустин в ходе встречи с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским.
По подсчетам РИА Новости, россияне этой зимой могут долететь прямыми рейсами в 41 страну, а также в специальные административные районы Китая - Гонконг и Макао. При этом авиакомпания "Аэрофлот" в уходящем году возобновила рейсы по 6 направлениям и открыла 24 новых маршрута.
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Авиакомпании рассказали, когда лучше всего покупать авиабилеты
13 декабря, 01:08
 
КитайРоссияГонконгМихаил МишустинАэрофлотАвиасообщениеПравительство РФ
 
 
