11:33 25.12.2025 (обновлено: 11:35 25.12.2025)
Мишустин оценил потенциал развития авиаперевозок в России
Мишустин оценил потенциал развития авиаперевозок в России

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор компании "Аэрофлот" Сергей Александровский во время встречи. 25 декабря 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор компании "Аэрофлот" Сергей Александровский во время встречи. 25 декабря 2025
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Потенциал развития авиаперевозок в России в полной мере не раскрыт, есть еще над чем работать, сказал председатель правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским.
Александровский ранее в четверг сообщил, что "Аэрофлот" по итогам уходящего года рассчитывает перевезти в совокупности 55,4 миллиона пассажиров, что соответствует уровню прошлого года. При этом, как ранее говорила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Вероника Ходырева, пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году составит около 107,5 миллиона пассажиров.
"Потенциал развития авиационных перевозок пока еще в полной мере не раскрыт, есть над чем еще работать", - сказал Мишустин в ходе встречи.
Он добавил, что для этого нужно добиться максимально эффективного использования всех доступных возможностей и ресурсов, чтобы создать надежную основу для долгосрочного планирования перевозок. Это особенно важно для перелетов между регионами, поскольку необходимо повышать связанность страны, отметил премьер-министр.
