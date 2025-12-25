Мишустин оценил потенциал развития авиаперевозок в России

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Потенциал развития авиаперевозок в России в полной мере не раскрыт, есть еще над чем работать, сказал председатель правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским.

Он добавил, что для этого нужно добиться максимально эффективного использования всех доступных возможностей и ресурсов, чтобы создать надежную основу для долгосрочного планирования перевозок. Это особенно важно для перелетов между регионами, поскольку необходимо повышать связанность страны, отметил премьер-министр.