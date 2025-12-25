Рейтинг@Mail.ru
В МИД обсудили подготовку председательства России в ОДКБ в 2026 году - РИА Новости, 25.12.2025
20:01 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/mid-2064718970.html
В МИД обсудили подготовку председательства России в ОДКБ в 2026 году
В МИД обсудили подготовку председательства России в ОДКБ в 2026 году - РИА Новости, 25.12.2025
В МИД обсудили подготовку председательства России в ОДКБ в 2026 году
В Москве состоялось заседание межведомственной рабочей группы под руководством министра иностранных дел Сергея Лаврова по подготовке и обеспечению... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T20:01:00+03:00
2025-12-25T20:01:00+03:00
россия
москва
бишкек
сергей лавров
одкб
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
москва
бишкек
россия, москва, бишкек, сергей лавров, одкб, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Москва, Бишкек, Сергей Лавров, ОДКБ, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД обсудили подготовку председательства России в ОДКБ в 2026 году

МИД РФ: в Москве прошло заседание группы по подготовке к председательству в ОДКБ

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Москве состоялось заседание межведомственной рабочей группы под руководством министра иностранных дел Сергея Лаврова по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2026 году, сообщили в российском МИД.
"Обсужден ход подготовки центральных событий председательства – московского саммита Организации и Международного форума обеспечения коллективной безопасности, запланированных на ноябрь 2026 года в российской столице", - рассказали в министерстве.
В заседании комиссии приняли участие представители администрации президента России, федеральных органов исполнительной власти и организаций, задействованных в данной работе.
"С учетом итогов состоявшейся в Бишкеке 27 ноября 2025 года сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и задач по реализации принятых решений одобрен план мероприятий председательства России в ОДКБ в 2026 году", - сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
РоссияМоскваБишкекСергей ЛавровОДКБВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
